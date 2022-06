The Porter Episode 8 Date de sortie aux États-Unis, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens recherchent la date de sortie de The Porter Episode 8 USA. Après avoir parcouru tous les épisodes précédents, les fans de cette série sont vraiment curieux de savoir quand l’épisode 8 sortira aux États-Unis. Pour tous les détails possibles, les fans recherchent à ce sujet partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de The Porter Episode 8 USA dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers et ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Cubicles

Il s’agit d’une série dramatique télévisée canadienne et cette série a été créée par Arnold Pinnock et Bruce Ramsay. Son premier épisode est sorti le 21 février 2022 au Canada et après la sortie, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux pays différents.

L’histoire de cette série suit l’histoire d’hommes noirs canadiens et afro-américains qui ont travaillé comme porteurs Pullman dans la période qui a suivi la Première Guerre mondiale. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Pour cette raison, tous les fans recherchent maintenant la date de sortie de The Porter Episode 8 USA. Découvrez sans plus tarder tous les détails ci-dessous.

The Porter Episode 8 USA Date de sortie

Nous allons donc vous parler ici de la date de sortie de The Porter Episode 8 USA. L’épisode 8 sortira le 23 juin 2022. Si vous attendez vraiment cet épisode, marquez simplement la date et oubliez de le regarder à la date indiquée.

Où diffuser The Porter?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est BET+. Au Canada, vous pouvez diffuser cette émission sur CBC Television. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de cette série.

Aml Ameen comme Junior Massey

Ronnie Rowe Jr. comme Zeke Garrett

Mouna Traoré dans le rôle de Marlène Massey

Alfre Woodard comme Fay,

Oluniké Adeliyi comme Queenie

Loren Lott comme Lucy, une interprète

Djouliet Amara dans le rôle de Corrine

Arnold Pinnock comme Glenford

Bruce Ramsay comme Dinger

Jahron Wilson comme Teddy Massey

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de The Porter Episode 8 USA, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici sur cette page proviennent des sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Porter Episode 8 USA, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

