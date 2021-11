Chris Pratt est annulé pour une déclaration d’amour à sa femme qui a très mal tourné

Les acteurs Marvel sont très appréciés et connus dans le monde entier. Bien que certains soient plus célèbres que d’autres, la vérité est qu’ils ont tous leur fandom et l’un d’eux est Chris Pratt. L’interprète est le protagoniste de gardiens de la Galaxie puisqu’il donne vie à Star Lord, un personnage avec qui il a conquis le cœur de beaucoup et qu’il re-personnifiera pour un troisième volet.

Cependant, maintenant, les fans de Chris Pratt ils ont été offensés par l’acteur pour un commentaire malheureux qui, il faut le noter, a été sorti de son contexte. Pendant des années, l’artiste était très aimé et respecté dans l’industrie, alors sa dernière publication sur son compte Instagram en a surpris plus d’un puisqu’il s’agit d’une déclaration d’amour qui, apparemment, a très mal tourné.

En 2019, Pratt a épousé la fille d’Arnold Schwarzenegger, Katherine, avec qui il a eu une fille qui a maintenant un an et s’appelle Lyla María. Aussi, afin de remercier cette belle famille, l’acteur a commencé par écrire : « Les gars, vraiment, regardez la façon dont il me regarde. Trouvez quelqu’un qui vous regarde comme ça. Nous nous sommes rencontrés à l’église. Il m’a donné une vie incroyable, une fille belle et en bonne santé. Elle mâche tellement fort que parfois je mets mes écouteurs pour ne pas l’entendre”.

Et, même si la lettre d’amour continue, tous les followers de Chris sont restés bloqués sur la phrase « m’a donné une vie incroyable, une fille belle et en bonne santéC’est là que réside la polémique. En effet, beaucoup pensent qu’il s’agissait d’une comparaison entre sa petite fille et le fils qu’il avait également avec son ex-femme, Anna Faris, avec qui il a été marié pendant neuf ans et a conçu Jack Pratt.

Le premier-né de Chris Pratt Elle a maintenant 12 ans, mais est née prématurément et a subi une hémorragie cérébrale lors de l’accouchement. En conséquence, à l’heure actuelle, il a un léger handicap physique et, par conséquent, cette phrase de l’acteur a été fortement critiquée et répudiée sur les réseaux au point que beaucoup ont décidé de l’annuler.

