Qui est Jefferson Hall, l’acteur qui incarne les jumeaux Jason et Tyland Lannister dans « La Maison du Dragon »

Dimanche dernier, le 4 septembre, il a été créé le troisième épisode de « House of the Dragon », via la plateforme de streaming HBO Max. Ainsi, le nouvel opus de la préquelle de « Game of Thrones » a apporté avec lui diverses révélations sur l’univers de George RR Martin, comme un décès beaucoup plus tôt que prévu ou l’apparition notoire de nouveaux personnages.

En ce sens, la présence de Jason et Tyland, les ancêtres de Cersei, Tyrion et Jaime Lannister, La fiction s’est démarquée dans le troisième chapitre. Pour cette raison, certains téléspectateurs se sont demandé qui étaient les artistes derrière ces frères et, chose curieuse, c’est qu’ils sont interprétés par la même personne.

Découvrez qui il est ci-dessous. Salle Jeffersonl’acteur qui joue les jumeaux Jason et Tyland Lannister dans la série de hbo max « Maison du Dragon ». Découvrez, ainsi, les détails de sa biographie et de sa carrière.

QUI EST JEFFERSON HALL ?

Salle Jefferson est un acteur britannique reconnu pour son travail dans diverses productions britanniques, telles que « Sorciers contre extraterrestres ». De plus, il a participé à la célèbre série de HBO basé sur Une chanson de glace et de feu de George R.R. Martin: « Jeu des trônes » Oui « Maison du Dragon ».

Après avoir terminé ses études secondaires, l’artiste a fréquenté le École centrale de discours et de théâtre de l’Université de Londres, la même école de théâtre où il a étudié Kit Harington, le souvenir Jon Snow de « Game of Thrones ».

Dans ses premiers emplois d’interprète, il a utilisé le pseudonyme Robert Hall. Cependant, au fil du temps, il a décidé d’utiliser son vrai nom dans les projets dans lesquels il était impliqué.

Jefferson Hall est apparu dans « Game of Thrones » en tant que Ser Hugh del Valle (Photo : HBO)

DONNÉES PERSONNELLES DE JEFFERSON HALL

Nom : Jefferson Hall

Pseudonyme : Robert Hall

Date de naissance : 6 décembre 1977

Âge : 44 ans

Lieu de naissance : Coventry, Angleterre (Royaume-Uni)

Nationalité : Britannique

Formé à: Central School of Speech and Drama

Profession : Acteur

LA COURSE DE JEFFERSON HALL

La carrière d’acteur de Salle Jefferson a commencé en 2005, quand il a fait ses débuts dans le film « Rue Verte”. Depuis, il participe activement aux productions de son pays natal. Ainsi, il est apparu dansjeu des trônes » Quoi Ser Hugues du Val, pour deux chapitres.

En 2012, il partage les rôles avec Gwendoline Christie (Brienne de Tarth dans « Game of Thrones« ) dans le projet « Sorciers contre extraterrestres ». Avec 37 crédits enregistrés sur IMDb, voici quelques-unes des séries télévisées et des films auxquels il a participé :

Série télévisée Jefferson Hall

« Vikings » comme Torstein pour 20 épisodes

« Taboo » comme Thorne Geary pour 6 épisodes

« Devs » comme Pete dans les six épisodes de la mini-série

« Game of Thrones » en tant que Ser Hugh del Valle pour 2 épisodes

« Emma » comme Robert Martin pour 3 épisodes

« Doctors » en tant que Nick Thorn et Duncan Quigley

« Beowulf: The Return » en tant que Jogan pour 2 épisodes

Films de Jefferson Hall

« Les disparus ” (2008) comme Edward Bryant

Les disparus (2008) comme Edward Bryant « Sherlock Holmes » (2009) en tant que jeune garde

« Nouveau venu » (2015) comme Louis

« Star Wars : Le Réveil de la Force » (2015) en tant qu’officier du Premier Ordre

« La nuit d’Halloween » (2018) en tant que Aaron Korey

QUI SONT LES PERSONNAGES JOUÉS PAR JEFFERSON HALL DANS « HOUSE OF THE DRAGON » ?

Salle Jefferson donne vie à deux membres importants de la Maison Lannister dans « Maison du Dragon”. Le premier d’entre eux est Jason Lannisterle seigneur de Roche Castral Oui Gardien de l’Ouest lors des événements de la série. La seconde est Tyland Lannister, le capitaine des navires du roi Viserys Ier Targaryens.

Jefferson Hall joue les jumeaux Jason et Tyland Lannister dans « House of the Dragon » (Photo : HBO)

Lors du troisième épisode de la série, Tyland essaie d’impliquer le roi dans la guerre des tremplins au nom de Démon. Jasonquant à lui, s’intéresse à la princesse Rhaenyra et lui présente Viserys I un cadeau pour le prince Aegon: la lance pour la chasse.

Jason Lannister et la princesse Rhaenyra Targaryen lors du troisième chapitre de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

PHOTOS DE LA SALLE JEFFERSON

Jefferson Hall a 44 ans (Photo : IMDb)

Jefferson Hall dans le rôle de Pete dans la série « Devs » (Photo : FX Productions)