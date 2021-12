Matthew Vaughn approuve Taron Egerton ou Aaron Taylor-Johnson dans le rôle de Wolverine

Ce n’est qu’une question de temps avant de voir Wolverine faire ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel, et chacun a sa propre opinion sur qui serait le meilleur acteur pour le rôle. Certes, suivre Hugh Jackman ne sera pas facile, mais les fans sont néanmoins intrigués de voir le X Men les personnages sont enfin de retour sur grand écran après la fin de la série de films précédente. Si vous demandiez à Matthew Vaughn, qui a réalisé X-Men: Première classe avec Déchirer, foutre une branlée et le Kingsman films, au moins trois noms solides me viennent à l’esprit.

La révélation vient de ComicBook.com, qui a demandé directement à Vaughn qui il aurait choisi pour le rôle. C’est une question intéressante, car X-Men: Première classe présentait de nombreuses versions plus jeunes de personnages déjà établis, mais Wolverine n’en faisait notamment pas partie. Peut-être que si Vaughn avait choisi le rôle quelque part à cette époque, il aurait peut-être choisi Venin star Tom Hardy. Comme l’explique le réalisateur, cependant, il est maintenant plus susceptible de choisir Taron Egerton ou Aaron Taylor-Johnson; le premier est apparu dans le Kingsman films tandis que ce dernier est dans le nouveau prequel de Vaughn L’homme du roi.

« Eh bien, il a vieilli maintenant, mais je dirais que Tom Hardy aurait… été génial. Je pense que Taron [Egerton] pourrait le faire dans son sommeil. Aaron Taylor-Johnson pourrait le faire aussi. Je veux dire, je pense qu’Aaron ou Taron seraient mes deux premiers choix [who] pourrait très bien le faire. »

X Men les fans devront simplement continuer à se demander qui pourrait jouer à Wolverine, car Marvel Studios ne se précipite pas pour refondre le personnage. Plus tôt cette année, Kevin Feige a confirmé qu’il n’y avait aucun projet imminent de lancer la nouvelle Logan. Il y a certainement beaucoup d’intérêt des fans à voir le X Men dans le MCU, mais nous devrons peut-être simplement être plus patients. Marvel a déjà tellement de grands projets en cours dans le cadre de son plan global pour la phase quatre du MCU, et il pourrait être difficile de faire entrer quelque chose d’aussi énorme que le X Men la franchise.

Un autre candidat populaire pour lequel les fans se sont enracinés pour jouer à Wolverine est Le punisseurvedette Jon Bernthal. En octobre, Bernthal a répondu à ces fans, et bien qu’il ait suggéré qu’il serait ouvert à jouer n’importe qui s’il était ému par le scénario, il a insisté sur le fait que « Frank Castle est dans mes os ». Compte tenu de ce qui s’est passé dans le MCU ces derniers temps, le retour potentiel de Bernthal en tant que Punisher semble être une possibilité très réelle, bien qu’il ait déclaré qu’il ne souhaitait reprendre ce rôle que si Disney n’atténue pas le personnage R-rated.





De nombreux autres fans sont plus qu’heureux de voir Hugh Jackman revisiter le rôle de Logan. Cependant, Jackman n’a apparemment aucune envie de jouer à nouveau Logan, ayant laissé ce personnage derrière lui, mais l’inclusion du multivers dans les nouveaux films Marvel signifie qu’il est toujours possible que Logan de Jackman apparaisse d’une manière ou d’une autre. Ryan Reynolds fait depuis longtemps campagne pour que Jackman apparaisse dans Deadpool 3, qui sera le premier film classé R du MCU, mais le temps nous dira si cela se produit.





