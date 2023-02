Série The Last of Us : De quelle maladie Frank souffrait-il ?

Dans la série à succès Le dernier d’entre nous nous obtenons un aperçu approfondi de la relation entre Bill et Frank. Cela soulève inévitablement la question de savoir ce qui a réellement rendu Frank si gravement malade – car contrairement au modèle de jeu populaire de Naughty Dog, les showrunners Craig Mazin (« Chernobyl ») et Neil Druckmann ont prévu un destin différent pour Frank (et Bill).

Après de nombreuses spéculations sauvages de la part des fans de TLOU, les créateurs de la série réagissent maintenant et fournissent une réponse explicative à la question sur la maladie de Frank.

Frank souffre-t-il de la SLA ou du SIDA ?

Dans la série prend un dangereux Champignon appelé Cordyceps une partie centrale qui est tenue pour responsable du fait qu’une grande partie de l’humanité a été emportée par une épidémie et sa propagation.

Ceux qui s’occupent de la champignon agressif infecté avoir, muter en monstres ressemblant à des zombies (appelés coureurs, harceleurs, cliqueurs et bouffis).

Dans les jeux ça s’applique aussi Francqui s’est échappé de la ville de Lincoln est mordu et prend sommairement sa propre vie avant de devoir passer par la transformation en monstre.

© HBO

Dans la série, cependant, le créateur de TLOU et patron de Naughty Dog, Neil Druckmann, est le showrunner sort différent pour Bill et Frank prévu, en changeant l’histoire originale pour le mieux.

Encore Frank tombe malade ici aussi et au cours de 3ème épisode tres longtemps vous pouvez voir comment sa force s’estompe et il se retrouve dans un fauteuil roulant. Bien que les deux créateurs de la série n’entrent pas dans les détails de sa maladie, les symptômes et le tableau clinique montrent clairement qu’il ne s’agit en aucun cas d’une infection fongique à Cordyceps.

Le créateur de la série rejette les références à la SLA ou au SIDA

Les hypothèses initiales de nombreux fans sur la mystérieuse maladie de Frank indiquent la sclérose en plaques (SEP) ou la sclérose latérale amyotrophique précoce (SLA), et le SIDA est également mis en jeu.

Maintenant, Craig Mazen prend la parole et souligne expressément dans le podcast de la série HBO The Last of Us : « Nous ne voulions pas nécessairement le préciser au public. C’était soit la SEP, soit le début de la SLA, mais c’en était une maladie neuromusculaire dégénérative. »

Il rejette également toute spéculation sur le sida comme une idée absurde et un non-sens total.