Quand est-ce que The Whale est présenté en première au Mexique? Le film avec Brendan Fraser nominé pour un Oscar

Le film The Whale a déjà une date de sortie dans les salles de cinéma au Mexique.

©IMDBBrendan Fraser joue un professeur d’anglais cherchant à renouer avec sa fille

La baleine est l’un des films les plus attendus au Mexique, car il met en vedette l’acteur Brendan Fraser (Georges de la jungle, La momie), qui a reçu une nomination pour Meilleur acteur aux Oscars 2023 pour ce rôle et, bien que dans de nombreux pays, il ait été présenté en 2022, au Mexique, on sait enfin quand il sortira.

Le film, réalisé par Darren Aronofsky (Mère!, Le cygne noir), suit l’histoire d’un professeur d’anglais solitaire, joué par Fraser, qui « vivant avec une obésité sévère et essayant de renouer avec sa fille adolescente pour une dernière chance de rédemption« .

+ Quand est sorti The Whale ?

Le film atteindra les plus grandes salles de cinéma du pays, telles que Cinépolis et Cinemex à partir du jeudi 9 février. Le film met également en vedette ty simpkins, hongchau Oui Lavabo Sadie (choses étranges).

Après être passé par les salles de cinéma du pays, La bande devrait arriver sur les plateformes de streaming fin mars ou début avrilmais on ne sait pas encore si ce sera dans Amazon Prime Vidéo, AppleTV+, HBO Max Soit Netflixpuisque la bande a été produite par le label A24.

Parmi les prix que le film et Fraser ont remportés figurent le meilleur acteur, en Société des critiques de cinéma de Las Vegas; Prix ​​du public, United States Cinema, au Festival du film de Mill Valley; Prix ​​Junior du Jury, dans le Festival du film de Montclair; meilleur acteur, pour Association des critiques de cinéma de Saint-Louis; et meilleur acteur dans la récente Prix ​​​​du choix des critiques.

