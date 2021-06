« Femme »: Özge Özpirinçci est enceinte, tout sur la douce attente du protagoniste de « Kadin »

« Femme», coproduit par Med Yapım et MF Yapım pour Fox Turkey, a été vendu dans plus de 50 pays, dont l’Espagne, les États-Unis, le Mexique, l’Argentine et le Brésil, après être devenu l’un des plus grands phénomènes télévisuels de son pays d’origine. Le drame est également connu sous le nom de « Force d’une femme » et « Courage d’une femme ».

zge Özpirinçci est le protagoniste de « Femme », où il joue Bahar Cesmeli, un personnage qui l’a élevée non seulement dans son pays de naissance, mais aussi dans des nations assez lointaines comme Argentine Oui Espagne. À ses 35 ans, est une star dans tous ses droits. L’actrice a gagné en popularité et est devenue l’une des actrices les plus dinde.

Depuis qu’il a joué dans le succès international « Kadin », à zge Özpirinçci les offres d’emploi ne cessent de pleuvoir sur lui. fera partie d’un nouveau projet appelé « Ilk voit son fils » (Premier et dernier), où tu auras comme galant Salih bademci, que nous avons rencontré en tant que Sinan Karakaya au « Je te loue mon amour ».

En raison de sa popularité, les fans ont voulu en savoir un peu plus sur cette grande actrice, fascinée par la nouvelle qui zge Elle attend son premier enfant. C’est ce que l’on sait de la grossesse de l’actrice qui donne vie à Bahar et qu’elle a fait aimer le public.

ÖZGE ÖZPIRINÇCI ET TOUT SUR SA GROSSESSE

Le feuilleton turc « Mujer » est tombé amoureux non seulement à cause de la performance du protagoniste, mais aussi à cause de la performance des mineurs. (Photo: Fox Turquie)

zge Özpirinçci a joué de grands personnages dans « Kadin », pour laquelle il a été reconnu internationalement. Actrice et acteur Burak Yamanturk ils sont en couple depuis l’année 2014, année à partir de laquelle ils les rejoignaient avec ce qui n’était alors que des rumeurs.

zge Oui Bourak ils ont appris à se connaître en travaillant ensemble sur la série « Tatar Ramazan » moment à partir duquel la chimie et la synergie entre eux ont été remarquées, ce qui les a ensuite amenés à commencer à sortir ensemble et à se connaître un peu plus. Ce n’est qu’à la fin de 2014 qui prétendaient être en couple.

Özge özpirinçci et son partenaire sont pleins de bonheur pour l’attente de leur bébé. (Photo : Instagram)

L’actrice a récemment annoncé qu’un fruit de leur amour était en route, zge a déjà 13 semaines de grossesse et a effacé les semaines puisqu’on pensait qu’elle n’avait que 9 comme l’avaient indiqué certains médias de divertissement, ainsi que remercié ceux qui ont vraiment célébré le bonheur avec eux.

La nouvelle et les éclaircissements ont été donnés par l’actrice à travers elle histoires de Instagram, réseau social dans lequel il a également publié une vidéo où il a donné la nouvelle à Bourak et l’acteur s’est exclamé avec beaucoup de bonheur et d’émotion « Je vais être père. Dans les publications, il a placé un autocollant cela dit clairement « Bébé en chemin ».

10 CHOSES SUR ÖZGE ÖZPIRINÇCI

1. Il est né à Istanbul le 1er avril 1986. (Photo : Instagram)

2. Il est en couple avec Burak Yamantürk depuis 2015. (Photo : Instagram)

3. Özge Özpirinçci a étudié l’administration des affaires à l’Université Sabanci d’Istanbul. (Photo : Instagram)

5. Grâce à cette publicité, il s’est fait connaître dans son pays. Après cela, il a commencé sa carrière dans le monde du théâtre. (Photo : Instagram)

6. Sa première apparition à la télévision a été dans Cesaretin Var Mı Aşka (« Avez-vous le courage d’aimer ? », En espagnol), de 2007 à 2011. (Photo : Instagram)

7. À ce jour, il a participé à 10 productions télévisées telles que : « Kavak Yelleri » (Poplar Winds) en 2008, « Melekler Korusun » (Bless the Angels) en 2009, « Al Yazmalım » (Cher) en 2011, « Aşk Yeniden ”(Love again) en 2015, entre autres. (Photo : Instagram)

8. Il a également joué sur grand écran dans cinq films. Il s’agit de : « Veda » (Adieu) en 2010, « Anadolu Kartalları » (Aigles d’Anatolie) en 2011, « Kayıp » (Perdu) en 2012, « Karışık Kaset » (Cassette mixte) en 2014 et « Acı Tatlş Ekşi » ( Amer doux-amer) en 2017. (Photo: Instagram)

4. En 2008, elle a commencé à assister à des auditions pour des publicités, étant choisie le visage d’une marque de brownies. (Photo : Instagram)

9. Elle compte plus de 3,34 millions de followers sur Instagram, où elle est très active. (Photo : Instagram)