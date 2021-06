10 curiosités de Yuya : sa grossesse, ses fréquentations, ses controverses et plus

Yuya est le

youtubeur le plus important au Mexique et a partagé avec tous ses followers un moment très spécial de sa vie,

a posté des photos de sa grossesse, qu’il avait jusqu’à présent gardé cachée. Pour en savoir plus sur le

influenceur et sa carrière de génératrice de contenu, nous avons dressé cette liste de

10 curiosités, controverses et grands moments de Yuya.







Yuya est enceinte !

Sur Instagram, Yuya a publié des photos de sa grossesse avec le message : « Je vais être une mère pour LUI, l’immense Mer qui se forme maintenant en moi. Quel long et merveilleux rêve je vis ! Amis, je ne peux pas expliquer ce que je ressens en ce moment pour partager cette nouvelle avec vous. Je me sens heureux et excité que ce soit maintenant. Nous vous embrassons fort et vous faisons participer à la plus grande célébration de notre vie. »

Yuya partage la nouvelle de sa grossesse. (Photo : Instagram : @yuyacst)



Alors qu’il était sur Youtube, il a mentionné :

« J’ai deux cœurs qui battent dans mon corps« dans le cadre de votre message vidéo.







Qui est Yuya ? 10 faits curieux sur le youtubeur mexicaine

1.- Son nom complet est

Mariand Castrejon Castañeda, avoir

28 années et le

13 mars 1993 à Cuernavaca, Morelos.

2.- Il a lancé une chaîne YouTube en 2009, à un commencement connu sous le nom de

jeady16maquillage, quand j’avais 15 ans. Sa popularité sur les réseaux sociaux n’a cessé de croître,

sur YouTube, il compte près de 25 millions de followers, alors que en à un commencement connu sous le nom deje, quand j’avais 15 ans. Sa popularité sur les réseaux sociaux n’a cessé de croître,, alors que en Instagram en compte plus de 16 millions.







3.– Il a écrit deux livres avec un grand succès commercial avec la maison d’édition Planeta. Le premier était ‘

Les secrets de Yuya’ en 2014, et a attiré des milliers de fans lors de sa présentation à la Foire internationale du livre de Guadalajara. Le deuxième livre est’

Confessions de Yuya’ publié en 2015.







Quatre.– Son premier petit ami de personnalité publique était lui aussi

youtubeur Gabriel Montiel, mieux connu sous le nom

Werevertumorro, de 2007 à 2013, et s’est retrouvé au milieu des rumeurs d’infidélité de Yuya.







5.- C’est une femme d’affaires. puisqu’il a le sien

ligne de maquillage depuis 2017, il s’appelle

« Danser ensemble » Et chaque cosmétique est sans cruauté. Son goût pour les affaires a commencé dès son plus jeune âge, dans certaines vidéos, elle a commenté qu' »elle vendait des pommes de terre, des bracelets et plus encore », car elle a toujours aimé être indépendante.

6.- En 2018, il est devenu connu que le chef du groupe Santa Cartel,

Babo, invité à la influenceur

, mais elle l’a rejeté, alors il en a lui-même parlé sur Twitter en écrivant : »

Maintenant, allons au cinéma, ou vont-ils sortir ? ». En décembre 2020, le rappeur a été accusé par les fans de Yuya de la harceler à nouveau en raison d’un indice sur Instagram.

7.- Sa deuxième relation avec un autre célèbre était en 2016 avec lui

influenceur

Beto Pasillas, ils ont gardé leur relation discrète. À la surprise de leurs fans, ils ont rompu en 2019 malgré leurs fiançailles. Voici un fil Twitter qui raconte toute l’histoire :

8: En septembre 2018, Yuya a reçu le sien

étoile sur le Walk of Fame de Las Vegas pour la promotion de messages de paix, à travers son travail de youtubeur. Il a également été nommé en 2017 comme

Ambassadeur du changement dans le programme de développement durable des Nations Unies.

Yuya a sa propre star de renommée à Hollywood. (Photo : Instagram : @yuyacst)



9: Une autre controverse était avec

sa propre belle-sœur, Paola, épouse de «Fichis», comme le frère de Yuya est connu. La

youtubeur Elle a commencé à tweeter des messages tristes, notant qu’elle se sentait très déçue qu’un de ses proches soit « méchant ». Plus tard, ce sont les mêmes fans qui ont découvert que Paola avait de faux récits de haine envers elle-même mais en utilisant les noms du fan club de Yuya.







dix: Pendant environ deux ans, Yuya a commencé une relation avec le musicien Siddhartha et contrairement à ses autres relations, celle-ci était publique presque dès le début mais ils l’ont gardée discrète. On sait désormais qu’il sera aussi le père de son futur bébé.

Qui est Siddharta ?

Son nom complet est Jorge Siddhartha González Ibarra, artistiquement connu sous le nom de Siddhartha. Elle a fait partie du groupe mexicain Zoé avant de devenir soliste lors de la sortie de son premier album.

Pourquoi toi?, avec lequel il a remporté un

Grammy latin. Il a commencé sa cour avec Mariad Castrejón Castañeda, mieux connu sous le nom de Yuya en septembre 2019.

L’ancien batteur a également partagé des images de la grossesse avec un message sur son compte Instagram : « Je me suis toujours senti comme un navigateur, parfois je me sentais comme un naufragé et je n’ai jamais su où ta marée m’emmenait… Maintenant je comprends que je n’étais pas perdu mais que les vagues me rapprochaient d’un amour infini. Dans ces images, trois cœurs battent, la vie nous a donné une nouvelle vie et nous sommes heureux et reconnaissants de votre arrivée, Mar. Je t’aime @yuyacst ».