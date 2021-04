Exclure définitivement la possibilité d’un biopic sur ABBA

Ces dernières années, Hollywood a montré que les biopics inspirés par des groupes et chanteurs légendaires sont un grand succès auprès de la critique et du public, même s’il semble que ce ne soit pas une motivation pour ABBA, l’un des groupes pop les plus célèbres de Suède. ils peuvent compter sur leur propre adaptation au grand écran.

Cela est dû au fait que Björn Ulvaeus, membre et producteur du groupe, a définitivement exclu toute possibilité de voir l’histoire du groupe dans un film biographique.

Lors d’une conversation avec BBC Breakfast, Ulvaeus a commenté: «Je ne pense pas que nous voulons vraiment cela. Je sais certainement que moi-même, je ne veux pas qu’un acteur, pas pendant que je vis, me joue sur grand écran et je ne pense pas que les autres veulent quelque chose comme ça non plus.

Bien que la musique d’ABBA ait atteint le théâtre musical à travers « Mamma Mia! », Qui a une adaptation cinématographique et une suite (et à laquelle Ulvaeus a participé en tant que compositeur), jusqu’à présent, ils n’ont pas concrétisé les plans pour l’histoire du groupe comportant une adaptation biographique .

Il y a quelques jours, Ulvaeus a anticipé quelques détails sur la tournée holographique tant attendue du groupe, promettant aux fans que malgré le temps qui s’est écoulé depuis leur dernier album, «ils parviennent toujours à sonner comme ABBA». La tournée a été annoncée depuis 2017, annonçant qu’elle comportera un spectacle d’hologrammes qu’ils ont surnommé «Abbatars».

En 2018, il a été annoncé que les membres d’ABBA s’étaient réunis pour enregistrer deux nouveaux morceaux intitulés «I Still Have Faith In You» et «Don’t Shut Me Down». Bien que ces chansons n’aient pas encore atteint le public, ses membres assurent qu’il y aura maintenant cinq nouvelles chansons qui sortiront dans le futur.