Présentation du mini-réfrigérateur Xbox Series X : vous pourrez bientôt acheter le super mini-bar Xbox

le Xbox série X a dû réfléchir plus d’une fois Comparaison avec un réfrigérateur supporter. Microsoft ne laissera pas cela reposer sur lui-même et apporte maintenant vraiment le déjà indiqué Mini-frigo out, qui n’est pas seulement disponible pour les stars comme un coup publicitaire amusant : Non, Xbox est sérieux et publie le mignon Congélateur pour tous.

Xbox Mini Frigo disponible hiver 2021

Le réfrigérateur Xbox a été lancé par Microsoft en avril approuvé et deviendra probablement l’électroménager des gamers. Qui peut au moins maintenir ses rafraîchissements entre quelques tours du prochain Halo : infini ou alors Traqueur 2 stocker dans une console ?

Sous la devise « Xbox & Chill » Microsoft a donc présenté la petite version du célèbre Réfrigérateur meme dans leur présentation à l’E3 et confirmé dans ce Bande annonce encore une fois qu’ils sont tout à fait sérieux au sujet de la sortie du minibar et qu’ils vont sortir le petit copain cool cette année :

Quand apparaît le mini frigo ? Le minibar au design de la Xbox Series X apparaît dans le Hiver 2021. UNE Possibilité d’introduire n’est pas encore connu. Un prix non plus. Aussi tôt que le Pré-commander commence, mais vous pouvez le découvrir ici.

© Xbox

Des versions pleine grandeur sont disponibles auprès de Snoop Dog and Co.

Peut-être que dans les prochains mois, il y aura aussi une version grandeur nature du réfrigérateur Xbox, après tout, certaines célébrités du jeu avouées possèdent déjà de tels Le rappeur Snoop Dogg ou différents streamers * à l’intérieur d’une variante pleine grandeur. Ce serait donc possible d’un point de vue purement architectural. L’intérieur du est suffisant pour plus que quelques canettes de boisson et de petites collations Mini-frigos n’est pas éteint.

* Remarque : Tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué par ce biais – sans que vous ne payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂