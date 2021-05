« Fausse identité 2 »: explication de la fin de la telenovela

« Fausse identité 2″, La série télévisée américaine est produite par Telemundo Global Studios et dirigée par Conrado Martínez, Sergio Osorio et Moisés Ortiz-Urquidi, la saison a été annoncée pour la première fois en janvier 2019 par Telemundo. La saison a débuté le 22 septembre 2020 et s’est terminée le 25 janvier 2021.

« Fausse identité« Est-ce que l’histoire de Diego Hidalgo et Isabel Fernandez, deux personnes d’origines très différentes qui se retrouvent dans le besoin de se faire passer pour un mariage heureux pour fuir des ennemis qui ne pardonnent pas leurs malentendus du passé. « Fausse identité 2 » est fixé deux ans après la fin de la première tranche, qui a abouti à la fuite de Diego et Isabel et leurs enfants à États Unis après la persécution de Matthieu.

Au « Fausse identité 2″, Diego et Isabel a pris de nouvelles identités dans le cadre du programme fédéral de protection des témoins et a commencé une nouvelle vie Nebraska. Alors que Diego peine à s’adapter à sa nouvelle identité, à Isabel le changement lui a donné la confiance nécessaire pour aider sa famille. Cependant, une situation extrême dans leur vie les a forcés à retourner en Mexique, et une fois de plus, ils ont été forcés d’affronter leurs ennemis.

Ce ne sera pas facile et tellement Diego Quoi IsabelIls devaient faire leur part et le meilleur de chacun pour assurer la sécurité de leur famille et surtout de leurs enfants. De nouveaux défis, de nouveaux personnages, ainsi que de nouveaux endroits ont été vus dans cette deuxième saison qui a laissé beaucoup en redemander. Le public a été bien accueilli cette saison et c’est ce qui s’est passé à la fin de « Fausse identité 2″.

EXPLICATION DE LA FIN DE « FALSE IDENTITY 2 »

Diego et Isabel sont deux inconnus qui s’envolent pour le Mexique en se faisant passer pour un couple pour échapper au trafic de drogue qui le poursuit lui et son mari violent.

Dans une tentative de sauver James, Circé a fait irruption dans le « Rancho Buitre », cependant ses hommes l’ont confrontée, puis Vautour est celui qui défie Circé tirer James pour pouvoir épargner sa vie. cependant, il est Circé celui qui lui rappelle que c’est lui qui l’a trahie, donc il ne changerait pas, encore moins tenter avec la vie de James.

Diego a également fait irruption dans le Vautour Ranch et ouvrez le feu pour sauver James, sans obtenir plus de succès. Il est Cabot qui l’a donné à La victoire la clé du coffre-fort qui gardait les secrets de divers personnages et qui contenait également les indices qui conduisaient à la preuve qui incriminerait le Vautour pour la mort de plusieurs personnes dans le passé.

À la fin, Mateo Corona a été jugé devant un tribunal, pour meurtre et torture de personnes, recevant pour cela une peine de 3 condamnations à perpétuité et il a perdu l’autorité parentale de son petit-fils. Circé Oui James ont été interceptés par brigade des stupéfiants mais ceux-ci ont réussi à s’échapper et c’était Diego qui a alors proposé de La victoire ce qu’elle a accepté.

LES SCÈNES LES PLUS EXCEPTIONNELLES DU CIRSE DANS LA « FALSE IDENTITY »

ADIEUX DU CAST DE « FALSE IDENTITY 2 »