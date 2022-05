Kim Cattrall prononce un discours provocateur sur le choix de son propre destin

Kim Cattrall a un mot préféré : « Non ».

L’exemple préféré de Cattrall de dire « non », comme elle l’a expliqué dans son discours à VariétéLe dîner Power of Women présenté par Lifetime est l’une de ses citations les plus célèbres, lorsqu’elle a déclaré au Guardian en 2019 : « Je ne veux pas être dans une situation où je ne m’amuse même pas pendant une heure.

Il y a d’autres fois où elle a dit «non», notamment lorsqu’on lui a demandé de reprendre son rôle emblématique de Samantha Jones dans divers redémarrages de la franchise «Sex and the City». Elle a récemment expliqué sa décision de retirer le rôle dans une interview de couverture avec le rédacteur en chef de Variety, Ramin Setoodeh, dans laquelle elle a déclaré qu’après le tournage du deuxième film « SATC », « Tout en moi est allé, ‘J’ai fini.' »

Elle a mentionné d’autres exemples de satisfaction à dire non, notamment « Non, ce salaire est inacceptable » et « Non, nous n’avons pas de réunion dans votre chambre d’hôtel ».

Kim Catrall sur scène lors de l’événement 2022 Power Of Women: New York de Variety présenté par Lifetime à The Glasshouse le 5 mai 2022. Cindy Ord / Getty Images pour la variété

Jeudi soir, Cattrall a encouragé d’autres femmes à s’approprier leur pouvoir de la même manière, rappelant à la salle des cadres du divertissement et des autres lauréates de Power of Women: « Dire non au passé, c’est dire oui à l’avenir, parce que vous êtes la scénariste du film de votre propre vie.

« Le mot » non « a parfois des difficultés à voyager du cerveau à la langue », a déclaré Cattrall. « Il peut y avoir des situations (choquantes) même aujourd’hui où les droits ou l’opinion d’une femme ne sont pas facilement écoutés, ce qui rend ce mot fondamental d’autant plus important. »

« J’ai 60 – 5 ans. Quand j’ai commencé ma carrière, les téléphones avaient des cadrans, les téléviseurs avaient besoin d’antennes, et la plupart des hommes à Hollywood pensaient que «harceler» (son cul) était deux mots.

Cattrall a également parlé de son expérience de perte de son assurance maladie au début de la pandémie de COVID-19 pendant une période où elle ne travaillait pas. Elle a eu la chance de pouvoir payer ses propres frais médicaux, dit-elle, mais elle sait que d’autres n’ont pas autant de chance. Par conséquent, Cattrall était présente à l’événement pour soutenir The Actors Fund, une organisation à but non lucratif qui offre une aide financière et de l’argent pour les procédures médicales aux membres de l’industrie du divertissement, en tant qu’association caritative de son choix.

« Même pour les artistes qui travaillent, la ligne est souvent mince entre marcher sur le tapis rouge et dormir dans sa voiture », a déclaré le Britannique-Canadien Cattrall, qui est devenu citoyen américain en 2020. « Si COVID nous a appris quelque chose, peu importe à quel point vous travaillez ou à quel point vous êtes bon, des situations peuvent survenir à l’improviste et vous assommer. Lorsque cela se produit, ce n’est pas le moment de juger ou de battre en retraite mais de donner un coup de main. Depuis 140 ans, l’American Actors Fund fait exactement cela tous les jours.

Cattrall était l’une des six lauréates, avec Drew Barrymore, Venus Williams, Camila Cabello, Amanda Seyfried et Queen Latifah, lors de l’événement, qui rend hommage aux femmes pour leurs réalisations exceptionnelles dans l’industrie du divertissement. Cattrall a été présenté par Darren Starr, le créateur de « Sex and the City », qui a théorisé ce que Samantha, le personnage de Cattrall, lui dirait s’ils pouvaient se rencontrer.

« Comme moi, vous êtes une femme forte et autodidacte qui préfère prendre la route la moins fréquentée », a déclaré Starr de la voix du personnage de Cattrall, Samantha. « Par-dessus tout, Kim, j’admire ton sens de l’humour, ton incroyable talent et ton cœur généreux. »

L’interview de couverture de Cattrall a attiré l’attention pour ses commentaires sur « And Just Like That », la série de renaissance en cours de « Sex and the City ». Cattrall s’est absenté du renouveau, après avoir refusé de jouer dans un troisième film en 2017 à la suite d’un désaccord sur la direction du personnage de Samantha. Cattrall a dit à Setoodeh qu’elle n’avait pas du tout regardé la série et a donné un « non » catégorique à la reprise de son personnage à l’avenir.

« Cela ressemble à un écho du passé », a déclaré Cattrall à propos du personnage de Samantha. « À part le sentiment vraiment merveilleux – c’est rare dans mon entreprise – que les gens en veulent plus, surtout à 65 ans. C’est puissant, que j’ai laissé quelque chose derrière moi dont je suis si fier. Je l’aimais. Je l’aimais tellement, tellement, tellement. C’est une rude concurrence. Le spectacle original est dans tous nos imaginaires. Mais pour moi, c’est propre.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur Variété.com.