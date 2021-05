« Shingeki no Kyojin »: 10 questions restées sans réponse à la fin de « Attack on Titan »

« Shingeki no KyojinIl est déjà considéré comme l’un des meilleurs mangas de tous les temps, avec une histoire fascinante, un développement de personnage fort et des thèmes profonds sur la vie et la nature humaine. Malheureusement, tout a sa fin, et de la même manière le créateur de la franchise a terminé son dernier numéro en avril 2021.

Hajime isayama, mangaka de « L’attaque des Titans», Il a fait pendant 11 ans un exploit incroyable de lier le tout d’une manière crédible et réaliste pour les fans, ce qui est difficile en soi car nous ne parlons pas seulement d’une personne devant battre un antagoniste: implique pratiquement tout le monde et des millions de personnes sur ses dernières pages.

Cependant, même son incroyable planification n’a pas empêché il y avait des incohérences dans l’intrigue par le biais de domaines qui nécessitaient un peu plus d’explications plutôt que de les laisser tels quels. Alors qu’un personnage qui contrôle le passé présent et futur peut donner beaucoup liberté créative, d’autres questions sont restées sans réponse pour les fans de la série.

Il y a beaucoup de questions que le manga de « Shingeki no Kyojin«Il n’a pas répondu dans ses derniers instants, et les fans n’ont pas cessé de chercher une réponse dans le réseaux sociaux. Nous présentons ici certaines de ces questions, mais rappelez-vous que la réponse finale ne peut être obtenue que par lui-même. Isayama.

QUESTIONS SANS RÉPONSE QUI ONT LAISSÉ LA FIN DE «SHINGEKI NO KYOJIN»

1. Quelle est exactement la source de toute matière vivante?

Quelle est exactement la source de toute matière vivante? (Photo: Kodansha)

La Source de toute matière vivante, officieusement connu sous le nom de Le mille-pattes brillant, est d’abord révélé dans un flashback de deux millénaires détaillant la naissance des pouvoirs de Titan. Ymir Fritz il rencontre accidentellement cet «organisme» lorsqu’il tombe dans un puits profond à la base d’un arbre.

Elle devient instantanément la premier Titan, et provoque en fin de compte un génocide et une destruction à grande échelle sous les ordres du King Fritz. Cette créature est clairement sensible car elle essaie activement de conjurer l’attaque de Reiner transformer une foule d’humains à proximité en Titans purs. Cependant, il n’y a pas de clarté sur ce que c’est ou comment il évolue en premier lieu.

2. Comment la source de toute matière vivante obtient-elle sa puissance?

Comment la source de toute matière vivante obtient-elle sa puissance? (Photo: Kodansha)

Le mille-pattes brillant, selon Zeke Yaeger, manifeste la terreur existentielle manifestée par Ymir Fritz après avoir été asservi par le Eldiens, donc cela lui donne un corps invulnérable aux dommages. La question, cependant, est de savoir comment cette entité obtient son pouvoir et comment elle peut être si facilement transférée aux humains. Au bout du manche, La source de toute matière vivante est un peu plus qu’un Deus Ex machina faiblement développé, car il l’emporte fondamentalement sur les lois naturelles liées à la conservation de l’énergie et de la matière.

3. Pourquoi Ymir a-t-il été choisi pour être le Titan fondateur?

Ymir Fritz devient le premier titan changeling (Photo: Hajime Isayama)

Un autre point à mentionner est la sélection de Ymir Fritz Quoi Fondateur de Titan. Quand la fille terrifiée tombe dans l’étreinte de la Mille-pattes brillant, se combine automatiquement avec lui en un instant. Cela signifie-t-il que quiconque rencontrera cette créature connaîtra un destin identique? Il est Ymir spécial d’une certaine manière, peut-être en termes de sa lignée ou de ses pouvoirs innés? Actuellement, il semble que le seul facteur en cause soit la pure coïncidence, ce qui est possible, bien sûr, mais plusieurs autres options restent ouvertes.

4. Les Titans sont-ils des créatures vivantes ou que sont-ils vraiment?

Les Titans sont-ils des créatures vivantes ou que sont-ils vraiment? (Photo: Crunchyroll)

La biologie des titans Cela a intrigué les scientifiques humains pendant des siècles: ils sont énormes, mais ils pèsent très peu pour leur taille. Ils effectuent des actions comme manger, bouger etparfois exprimez-vous avec des mots prononcés. Toutes ces caractéristiques suggèrent fortement que les Titans sont des êtres vivants.

D’un autre côté, ne pas respirer, excréter, reproduire ou répondre aux stimuli physiques, qui sont tous des aspects assez essentiels de la vie telle que nous la connaissons. Malheureusement, Isayama il ne précise jamais ce qu’ils sont vraiment, et il n’ajoute pas non plus le fait de ce qui arrive au corps des humains qui deviennent Titans purs.

5. D’où viennent vraiment les huit titans changeants?

D’où viennent vraiment les huit titans changeants? (Photo: Wit Studio)

Après la mort de Ymir Fritz, les Roi ordonne à ses filles, Sheena, Rose et Maria, qu’ils consomment leur mère pour que le Le pouvoir des titans restent toujours sous le contrôle de Eldiens. Sur plusieurs générations, le Fondateur de Titan au Ymir il s’est inexplicablement fragmenté en huit autres.

C’est ainsi que les titans ont été créés Blindé, Colossal, Wagon, Jaw, Warhammer, Femelle, Bête et Attaque. le Fondateur de Titan il conserve son autorité générale sur ses descendants, mais le seul fait connu à leur sujet est qu’ils ont été donnés à diverses familles nobles eldiennes.

6. Comment le monde s’est-il rétabli après El Retumbar?

Eren dans sa forme finale contrôlant des millions de titans colossaux sur le Rumble de la Terre (Photo: Kodansha)

Eren déchaîne Le Rumble, tuant plus de 80% de la population mondiale et empêchant les survivants de mener des guerres de vengeance contre Paradis. Cependant, trois ans après la mort de Eren, il est révélé que Armin, Reiner, Jean, Connie, Pieck Oui Annie font partie d’une mission de paix au nom du reste du monde pour Paradis, qui a développé un gouvernement militariste.

Est-il possible que morts horribles d’une telle majorité écrasante de personnes n’affectera pas sérieusement les économies nationales, les armées, les industries, etc.? Trois ans avant la reprise mondiale semble être trop exagéré dans les conditions réelles, il ne semble donc pas possible que le monde se rétablisse si tôt.

7. Qu’est-ce que Levi finit par faire à la fin de la série?

Levi a pu dire au revoir à ses amis à Los Caminos (Photo: Kodansha)

L’acte final de Levi dans la bataille est d’ouvrir la bouche du titan Eren pour que ma maison entrez et mettez fin à votre vie. Après cela, observez calmement ce qui se passe et imaginez votre amis morts le féliciter pour un travail bien fait. Dans le flash-forward, est montré à Levi vivre dans Marley avec Falco Grice Oui Gabi Braun, qui semble s’occuper de lui maintenant qu’il est en fauteuil roulant. Il ne semble ni approprié ni juste de quitter l’histoire de Levi flottant dans les airs comme ça.

8. Que voulait vraiment Ymir?

Eren réconforte Ymir et lui demande son aide pour tout mettre fin. Elle accepte et active le grondement de la terre (Photo: Kodansha)

Ymir Fritz Passe deux mille ans piégé dans le Coordonner, une dimension alternative qui relie tous Eldiens entre eux et avec lui Fondateur de Titan. Eren mentionner que Ymir veut se libérer du joug de l’amour, de son lien incassable avec le roi fritz, un tyran qui la traite comme un simple outil.

Après quoi ma maison tuer un Eren, Ymir sourit et disparaît à jamais, emportant avec lui le Malédiction des Titans qui hantait le monde depuis des siècles. Le problème est que la nature exacte de ses souhaits n’est pas claire, car ils sont exprimés à travers Eren et celui-ci ne le comprend pas non plus.

9. Qui a vraiment tué Eren?

Eren savait que Mikasa devrait le tuer et a finalement accepté sa mort (Photo: Kodansha)

Sur la base de ce qui se passe réellement, ma maison est officiellement responsable de la mort de Eren quand il coupe la tête enfoncée dans la gorge du Titan. Cependant, une fois la poussière de la bataille retombée, les héros se retrouvent à la merci de l’armée de Marley une fois de plus.

Armin explique que Eldiens ne veux pas faire de mal, certainement pas après le Le pouvoir des titans a disparu du monde. Informe le greffier Muller Qu’est que c’est « Armin Arlert, un Eldien de l’île Paradis« Y »l’homme qui a tué Eren Yaeger, le titan de l’attaque». Peut-être que c’est sa façon de partager le fardeau avec ma maison, ou peut-être que cela signifie tout autre chose, ce n’est pas clair.

10. Eren est-il vraiment mort à la fin de «Shingeki no Kyojin»?

Eren à la fin, il semble qu’il a gardé son âme dans des êtres vivants (Photo: Kodansha)

ma maison Oui Armin pleurer pour leur amie bien-aimée avant qu’elle ne le dise Armin ses plans d’enterrer Eren sous votre arbre à sieste préféré près de votre quartier d’origine Shiganshina. Lorsque ma maison revisite la tombe dans le flash-forward, a une conversation impromptue avec Eren et se met à pleurer.

C’est à ce moment qu’un oiseau apparaît soudainement et enroule son écharpe autour de son cou comme avant. Eren. ma maison exprime sa gratitude, terminant le manga avec une déclaration plutôt ambiguë: «Merci de m’avoir enveloppé dans cette écharpe, Eren». A-t-il été réincarné dans un autre être vivant ou est-il vraiment mort?