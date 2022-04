One Piece: le hit d’anime reviendra bientôt après une pause forcée

Il y a environ trois semaines, nous vous avons parlé de One Piece et autres séries animées être à un Pause télé forcée été. Après que les fans ne savaient pas combien de temps cela durerait, il y a enfin de bonnes nouvelles. Luffy et ses amis sera bientôt de retour !

La série One Piece & more Toei Animation revient bientôt à la télévision

Plus précisément, nous allons être les Pirates du Chapeau de Paille à partir du 17 mars 2022 pouvoir à nouveau les accompagner dans leurs aventures. Comme le rapporte Anime News Network, l’épopée pirate sera à nouveau diffusée à la télévision japonaise dimanche prochain. Dans ce pays devrait en conséquence la diffusion simultanée de l’anime de longue date à partir de la date ci-dessus également chez Crunchyroll à suivre.

Mais non seulement les fans de « One Piece » ont des raisons d’être heureux, car selon ANN la semaine prochaine sera pour ainsi dire Digimon Ghost Game, Dragon Quest : les aventures de Dai et Delicious Party Precure continué avec de nouveaux épisodes. La diffusion simultanée des deux premières séries, que vous pouvez regarder en Allemagne chez Crunchyroll peut donc également être poursuivi.

C’est arrivé le mois dernier à une cyberattaque au studio japonais Toei Animation. En conséquence, les pirates responsables ont pu accéder à données internes se procurer, ce qui signifiait que temporairement des parties du système Hors service ont été fixés. De ce fait, ils pourraient horaires de diffusion originaux des quatre séries animées citées ne sont plus respectées.

Par ailleurs, la sortie en salles de Dragon Ball Super : Super Hero sera reporté. Actuellement, le studio d’animation a encore pas de nouvelle date de sortie communique. Cependant, si les séries télévisées reprennent de la vitesse, nous pourrions bientôt avoir de nouvelles informations sur la nouvelle aventure cinématographique de Son Goku et ses amis attendre.

« One Piece », « Delicious Party Precure », « Digimon Ghost Game » et « Dragon Quest : les aventures de Dai ». à partir du 17 mars 2022 a continué avec de nouveaux épisodes d’anime.