Fast X Box Office frappe les freins alors que la petite sirène domine le week-end

Comme prévu, La petite Sirène a dominé le box-office dans le monde entier, et même une mauvaise performance en Chine n’a pas pu freiner les recettes du week-end d’ouverture du dernier remake en direct de Disney. En comparaison, après son ouverture spectaculaire le week-end dernier X rapide a dérapé et a plongé de plus de 67% dans le style Marvel, bien que le dernier épisode de la franchise à indice d’octane élevé ait déjà dépassé les 500 millions de dollars au box-office mondial et se soit installé dans le top trois parmi les films les plus rentables de l’année.





La Petite Sirène a eu un impact énorme ce week-end et est prêt à faire basculer la barre des 200 millions de dollars dans le monde. Grâce au week-end prolongé dans de nombreux pays, le film devrait atteindre environ 230 millions de dollars ou plus d’ici la fin de lundi, ce qui en fait l’une des ouvertures les plus élevées de tous les remakes en direct de Disney. Actuellement, le film est le 8e film le plus rentable de l’année, mais il passera certainement Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs d’ici demain. Il reste à voir jusqu’où il peut grimper dans le classement dans les semaines à venir, mais avec de nombreux grands films qui sortent dans les prochaines semaines, le film aura un grand défi à relever pour continuer à faire des vagues contre les goûts de Le flash et Indiana Jones et le cadran du destin.

Fast X est-il arrivé au bout du chemin prématurément ?

X rapide sortir en salles dans un crissement de pneus et avec des chiffres impressionnants le week-end d’ouverture. Cependant, bien qu’il ait facilement franchi la barre des 500 millions de dollars, le film a subi une énorme baisse lors de son deuxième week-end, ce qui n’augure rien de bon pour la capacité du film à améliorer massivement son box-office actuel.

Alors que X rapide est toujours un succès, son budget annoncé de plus de 340 millions de dollars et une campagne de marketing substantielle signifient que sa rentabilité ne sera pas dans le même domaine que les entrées précédentes de la franchise. Même si cela n’empêchera pas l’avenir Rapide et furieux les films arrivent comme prévu, il pourrait bien voir une laisse plus serrée sur les dépenses Rapide 11 et tout ce qui vient après.

Le principal enjeu pour X rapide est que les autres grands films qui sortiront dans les cinémas au cours des prochaines semaines appartiennent tous au même public démographique, ce qui signifie que quiconque n’a pas déjà vu le film pourrait avoir d’autres films qui sortiraient qu’ils préféreraient payer leur durement gagné cash à voir à la place. Actuellement Fast X est le troisième film le plus rentable de l’annéeayant dépassé Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Il y a un écart assez important à combler pour que Fast X atteigne la deuxième place, avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ayant pris plus de 720 millions de dollars jusqu’à présent. Les deux films ont le temps d’ajouter à leurs totaux, mais un calendrier de sortie chargé pourrait les voir tous les deux lutter pour attirer l’attention dans les semaines à venir.