FILM LE PLUS VU de PRIME VIDEO en ce moment avec AUBREY PLAZA

Première vidéo

Nous vous donnons les détails de la bande qui a positionné Prime Video sur ses concurrents.

©IMDBLe film le plus regardé sur Prime Video dans le monde met en vedette Aubrey Plaza

Sans aucun doute, Prime Video est toujours l’une des plateformes de streaming les plus populaires et, en cas de doute, Nous vous parlerons du film le plus visionné sur ce service et avec lequel il a surpassé les autres productions concurrentes.

Il s’agit de Opération Fortune : Ruse de guerreun film d’action, d’espionnage et de comédie sorti récemment sur la plateforme et qui étoiles Jason Statham et carré aubreyqui donnent vie à Orson et Sarah, respectivement.

synopsis officiel de Agent Fortune : le grand canular: »Dans cette mission, le super espion Orson Fortune doit traquer et arrêter la vente d’une technologie moderne mortelle dirigée par le courtier d’armes milliardaire Greg Simmonds. Pour y parvenir, il fera équipe avec les meilleurs agents du monde et recrutera la plus grande star de cinéma d’Hollywood, Danny Francesco, pour l’aider dans sa mission secrète de sauver le monde. »

Bien qu’il s’agisse du film le plus regardé sur Prime Video dans le monde, selon Patrouille Flix, la bande n’est pas disponible sur cette plateforme pour tous les pays. Toutefois, vous pouvez le trouver sur d’autres services, tels que YouTube, où vous pouvez l’acheter pour environ 10 dollars. Pour certains pays, il est également disponible sur Lionsgate.

+ Distribution : Agent Fortune : le grand canular

Le film, Réalisé parGuy Ritchie est en vedette Jason Statham, carré aubrey, Hugh Grant et Josh Harnet. Le script était en charge de Guy Ritchie, Ivan Atkinson et Marn Davies et la distribution est en charge de Téléfilms.

