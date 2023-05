Quand est-ce que Kimetsu no Yaiba épisode 9, saison 3 Blacksmith Village arc première

in

Kimetsu no Yaiba continue d’exciter épisode après épisode et le neuvième du troisième volet arrivera bientôt.



© UfotableQuand est sorti Kimetsu no Yaiba saison 3 épisode 9.

Un nouveau dimanche, un nouvel épisode de Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba. La troisième saison adaptant l’arc de Blacksmith Village continue d’être diffusée et apporte des moments inoubliables à ses fans, alors que les personnages principaux présentent de nouveaux looks inédits et que les démons restent concentrés sur leur élimination.

» Mu de Muichiro » il s’appelait le huitième chapitre. Il a été avancé avec le synopsis: « Kotetsu essaie d’aider Muichiro, qui est piégé dans l’eau créée par Gyokko, bien qu’il ait été blessé par l’attaque du démon. Muichiro répète les paroles de Tanjiro alors que Kotetsu se coupe, se souvenant de son père oublié. Avec le souffle d’air de Kotetsu, Muichiro utilise toutes ses forces pour laisser échapper le souffle de Kasumi et s’échappe enfin de l’eau… »

muichiro Il parvient à s’échapper du vase d’eau et nous sommes immédiatement transportés vers ses souvenirs, qui semblaient avoir disparu en lui. Nous avons appris que ses parents étaient morts la même nuit et qu’il avait un frère jumeau nommé Yuichiroqui est dur avec lui et ne pense pas qu’il devrait devenir un chasseur de démons.

Dans sa mémoire, ils vivaient en se disputant et ne s’entendaient pas de la meilleure des manières, mais tout change lorsqu’un démon fait irruption dans leur cabane et les attaque. Là-bas, muichiro il parvient à tuer le démon, mais pas à sauver son frère. retour au présent, Tokyo se remet d’attaques gyokko et prend de nouvelles respirations pour tenter de le vaincre.

+Quand Kimetsu no Yaiba saison 3 épisode 9 première

Le troisième volet de l’adaptation manga de Koyoharu Gotōge poursuit sa diffusion de manière conventionnelle et aucune modification n’a été signalée. Pour cette raison, épisode 9 de la saison 3 de Kimetsu no Yaiba Il sortira dimanche prochain, le 4 juin.. L’anime peut être vu via la plateforme Crunchyroll.

