Trinity The Tuck a depuis bloqué son ancienne co-vedette de RuPaul’s Drag Race All Stars sur Twitter.

Course de dragsters de RuPaul La reine Farrah Moan a critiqué Trinity the Tuck pour avoir fait des spectacles en club au milieu de la pandémie de coronavirus.

Hier (4 janvier), Trinity the Tuck s’est adressée à Twitter pour défendre sa décision de continuer à faire des émissions en direct. Elle a tweeté: « À moins que vous ne payiez mes factures, je suggère à tout le monde de faire ce que je dois faire pour survivre! Je comprends la situation dans le monde et malheureusement notre gouvernement ne peut pas se ressaisir pour l’améliorer plus rapidement . «

Trinity a ensuite ajouté: « Mon travail n’est pas différent d’un serveur ou de quelqu’un qui travaille au détail dans une épicerie. Malheureusement, c’est un travail qui m’oblige à être à proximité des gens. Ce que je peux faire, c’est de mon mieux pour suivre les directives et tenir les gens autour de moi doivent faire de même. Je ne m’excuserai pas d’essayer de survivre. «

Trinity a depuis supprimé les tweets. Cependant, avant elle, Farrah Moan l’a appelée pour ses actions et ses commentaires.

Farrah Moan de Drag Race appelle Trinity The Tuck pour avoir fait des concerts en club malgré la pandémie. Image: VH1

En réponse à Trinity, Farrah a écrit: « Être un artiste de la vie nocturne n’est PAS un travail essentiel – aucun de nous ne peut payer nos factures pour le moment – il est tellement égoïste de mettre la santé de ppl en danger pour un concert alors que tout le monde essaie littéralement de faire son travail. la partie et les hôpitaux commencent à se remplir mais peu importe lol « .

Trinity a répondu: « C’est votre opinion vera. Je ne sais pas pour vous mais je ne vais pas laisser ma maison entrer en forclusion. Quelque chose que j’avais travaillé très dur pour obtenir que je n’avais jamais eu auparavant. Ce que je peux faire c’est suivez les directives autant que possible. Nous ne sommes pas d’accord sur celui-ci, désolé. «

Farrah a ensuite applaudi: « Je t’aime ma soeur mais parmi toutes les filles que tu as eu de la chance cette année, n’agissons pas comme si tu avais besoin de ce concert pour sauver ta maison. Utiliser nos noms pour remplir les boîtes de nuit en ce moment quand les hôpitaux sont trop rempli n’est PAS éthique et ne nous rend pas différents des gays du circuit. «

Cela ne s’est pas arrêté là cependant. Trinity a ensuite bloqué Farrah sur Twitter et a changé son nom de profil en Trinity the Block. Elle s’est également inspirée d’histoires Instagram pour écrire: « Quand tu en as marre des gens, tu n’as plus rien à donner. Je n’ai pas de patience en 2021. Si tu ne m’aimes pas chérie, au revoir. Ça ne m’intéresse pas. votre opinion ou vos commentaires. «

Elle a poursuivi: « si vous n’êtes pas sûr que je n’ai pas besoin, je ne veux plus vous désirer dans ma vie ou que vous voulez que vous me suiviez. Je me fiche du nombre d’abonnés. Ce qui m’importe, ce sont les gens qui mettent une énergie positive. Donc, si vous êtes favorable et gentil, merci et vous êtes ce qui compte dans ma vie. Je sais que beaucoup d’entre vous peuvent comprendre. Nous sommes tous à la limite. «

Après avoir découvert qu’elle avait été bloquée, Farrah a tweeté: « Je suis vraiment surprise – j’ai essayé de tout dire aussi respectueux que possible – littéralement, je connais des gens qui tiennent à peine leur vie en ce moment dans les soins intensifs et le comté de LA a 0 lits disponibles dans les hôpitaux. C’est la pire pandémie depuis le début. «

Elle a également écrit: « Dernière chose: je suis aussi une animatrice de la vie nocturne. Je gagne tout mon argent grâce à des concerts. J’ai aussi souffert financièrement. Je veux que les choses reviennent à la normale aussi. Nous avons une influence dans cette industrie et les choses. sont mauvais en ce moment. Vraiment mauvais. Nous devons faire mieux et nous protéger les uns les autres « .

En fait, je suis vraiment surpris – j’ai essayé de tout formuler de manière aussi respectueuse que possible – littéralement, je connais des gens qui tiennent à peine leur vie en ce moment dans les soins intensifs et le comté de Los Angeles n’a aucun lit disponible dans les hôpitaux. C’est la pire de la pandémie depuis qu’elle a commencé – 👑 Farrah Moan (@farrahrized) 3 janvier 2021

Dernière chose: je suis aussi un animateur de la vie nocturne. Je gagne tout mon argent grâce à des concerts. J’ai aussi souffert financièrement. Je veux que les choses reviennent à la normale aussi. Nous avons de l’influence dans cette industrie et les choses sont mauvaises en ce moment. Vraiment mauvais. Nous devons faire mieux et nous protéger – 👑 Farrah Moan (@farrahrized) 3 janvier 2021

Farrah a ensuite laissé un dernier message aux gens qui envoient de la haine à la Trinité. Elle a tweeté: « D’accord, je suis de retour – cela a trop explosé et je me sens vraiment mal pour toute la haine qu’elle reçoit. Je suis complètement en désaccord avec sa position sur beaucoup de choses, mais c’est un être humain et je pense qu’elle a le Message haut et fort. Laissons-le tranquille et laissons-la seule maintenant. «

D’accord, je suis de retour – cela a trop explosé et je me sens vraiment mal pour toute la haine qu’elle reçoit. Je suis complètement en désaccord avec sa position sur beaucoup de choses, mais c’est un être humain et je pense qu’elle a compris le message haut et fort. Laissons-la tranquille maintenant – 👑 Farrah Moan (@farrahrized) 3 janvier 2021

Qu’est-ce que tu penses? Farrah avait-il raison d’appeler Trinity?

