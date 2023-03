Vincent D’Onofrio dit Daredevil : Born Again sera « très, très différent » de la série Netflix

Charlie Cox sera rejoint par Vincent D’Onofrio sur la prochaine série Daredevil : né de nouveau, mais alors que les fans de Marvel verront davantage la querelle entre Daredevil et Kingpin, la nouvelle série va avoir un contraste frappant par rapport à l’émission précédente qui a duré trois saisons sur Netflix. A partir de maintenant, Daredevil : né de nouveau est en production, et étant donné qu’il a reçu une commande de 18 épisodes, il est clair que les dirigeants de Marvel Studios voient un potentiel majeur dans la série. Reste à savoir s’il parvient à égaler la qualité et l’acclamation de son prédécesseur, mais ramener Cox et D’Onofrio, ainsi que Punisher de Jon Bernthal, met certainement le Né de nouveau l’équipe a pris un excellent départ.

Parlant de l’émission avec Newsweek, D’Onofrio a taquiné ce que les fans peuvent attendre de Daredevil : né de nouveau. Alors que la production ne fait que commencer, l’acteur sait maintenant que la nouvelle série sera très différente. Cela l’excite, car cela pourrait potentiellement surprendre les fans dans le bon sens, notant que le plan est d’offrir un service aux fans tout en présentant quelque chose de nouveau et d’original. Comme le dit D’Onofrio :

« Nous venons tout juste de commencer à tourner. Je pense que nous sommes dans quelques semaines, et la série va être très, très différente de la série Netflix, et c’est tellement excitant parce que ce que nous faisons est quelque chose. Je pense que c’est quelque chose auquel les gens ne s’attendent pas. Mais, toujours avec ces vieilles histoires de bandes dessinées Marvel qui sont revisitées et réinventées par nous, les acteurs et les scénaristes, l’essentiel est de répondre aux fans. Pour leur donner ce qu’ils veulent mais essayez d’être original d’une certaine manière en même temps, et c’est donc ce que nous faisons dans la série. C’est définitivement une façon originale de voir cela, et c’est vraiment profond, vraiment émouvant.





Le casting aura quelques différences

Divertissement Marvel

Ces commentaires pourraient être considérés comme un indice que la nouvelle série ne sera pas canon avec la précédente Casse-cou spectacle, tout en rendant les fans heureux avec le retour de certains membres de la distribution originale. Mais tout le monde ne reviendra pas, car il a été révélé que le rôle d’Ayelet Zurer dans le rôle de Vanessa Fisk a été refondu avec Sandrine Holt. Quoi qu’il en soit, toutes les personnes impliquées fondent de grands espoirs sur la manière dont Né de nouveau sera reçu lors de sa sortie, car D’Onofrio confirme également que la première saison met en place de gros gains à venir dans une deuxième saison, qui n’a pas encore été annoncée.

« Et, à la deuxième saison, il y a des gains gigantesques, gigantesques – dans la première saison aussi, mais je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet – mais les fans vont vraiment obtenir ce qu’ils veulent. C’est vraiment très cool de faire il. »

Daredevil : né de nouveau arrivera sur Disney + en 2024.