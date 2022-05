Papa critiqué pour avoir encouragé sa fille à jouer à la femme au foyer

Un père de 24 ans a du mal à élever sa fille qu’il a eue alors qu’il n’avait que 19 ans et, à ce titre, fait de son mieux pour la soutenir dans tout ce qu’elle dit et fait afin de la garder heureuse.

Alors que la fillette de cinq ans parcourait les futurs emplois qu’elle souhaitait, comme la plupart des enfants de cinq ans, l’un de ceux sur lesquels elle a atterri a causé des ennuis à son père avec ses voisins.

Le père a été interpellé pour avoir « encouragé » sa fille à devenir femme au foyer.

« Chaque jour a été une lutte et la plupart du temps, je ne sais même pas si ce que je fais est bien, alors l’idée de blesser involontairement ma fille me remplit de culpabilité », a écrit le père sur le subreddit « r/AmItheA- -trou” (AITA).

AITA est un forum Reddit pour les personnes qui ne savent pas si elles font la bonne chose.

Les gens publieront leurs problèmes, leurs disputes avec leur famille, leurs difficultés à élever des enfants ou tout ce qui les afflige dans l’espoir que les étrangers parcourant le site donneront leur opinion impartiale qui, espérons-le, validera leurs décisions.

Les publications reçoivent une note, les plus courantes étant « You’re The A–hole » (YTA) et « Not The A–hole » (NTA), mais il y en a d’autres juste au cas où les choses seraient un peu plus compliquées. compliqué qu’il n’y paraît.

« Ma fille est à ce stade où les enfants prétendent qu’ils sont des adultes avec des emplois », a écrit le père.

« Les emplois diffèrent selon qui elle rencontre ou voit à la télévision. Au cours des derniers mois, elle voulait être enseignante, baby-sitter, camionneur, présidente, éboueur, photographe, ‘médecin du genou’ (après que je l’ai blessé), scientifique, sorcière, [and] steward de football.

Comme tout père d’un enfant de cinq ans, il a fait de son mieux pour la soutenir en jouant le jeu, en lui achetant tout ce qu’il pouvait se permettre qui l’aiderait à jouer le rôle.

Lorsqu’une de ses vieilles amies est venue lui rendre visite et a révélé qu’elle était femme au foyer, la fillette de cinq ans s’est dirigée vers son nouveau métier.

Il explique que sa fille a maintenant commencé à jouer à la maison et à exprimer son intérêt à être femme au foyer.

Lorsque ses voisins ont eu vent de la situation, cependant, ils étaient en colère contre lui.

« Ils m’ont dit que nous ne sommes plus dans les années 60 et que les jeunes filles ne devraient pas rêver d’être [housewives] plus et a exigé que j’arrête de laver le cerveau de ma fille parce que son subconscient commencera à se contenter d’être une femme au foyer au lieu de rêver à de plus grandes choses », a-t-il écrit.

Heureusement, Reddit était de son côté et a même salué ses efforts parentaux.

Beaucoup ont sympathisé avec lui, offrant le fait bien connu mais à peine parlé que tous les parents s’en sortent et espèrent que tout se passera bien.

Être parent est très difficile. Maintenir le bonheur d’un autre humain tout en essayant de lui enseigner les bonnes choses, de se comporter de la bonne manière et de s’exprimer de manière saine n’est pas une mince affaire.

Histoires liées de YourTango :

Le fait qu’il la soutienne comme il le fait était suffisant pour que la majorité des Redditors lui attribuent la cote NTA, car de nombreux parents ne font même pas le strict minimum pour soutenir les rêves de leurs enfants.

De plus, elle n’a que cinq ans.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.