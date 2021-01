Genshin Impact 1.3 Fuites, nouveaux personnages, date de sortie!

Impact Genshin a pris le monde d’assaut, et avec la sortie de la première mise à jour majeure 1.1 et de la deuxième mise à jour majeure 1.2, la prochaine mise à jour à l’horizon est la 1.3! MiHoYo se prépare à maintenir le contenu fluide et le battage médiatique croissant. La mise à jour 1.2 est livrée avec de nouveaux personnages qui entrent dans la mêlée et un nouvel événement, mais quoi d’autre nous ne sommes pas tout à fait sûrs!

Tout le monde attend avec impatience la 1.3, la prochaine mise à jour majeure à venir Genshin Lutinunect. Pour la plupart, ce ne sont pas officiels Impact Genshin Notes de patch 1.3! Nous avons compilé toutes les informations connues et divulguées à partir de diverses sources. Pour le moment, nous sommes assez convaincus que la majorité de cela est vrai, mais certaines choses peuvent changer au moment de la publication de la mise à jour. Mais comme toujours, prenez tout avec une pincée de sel.

Un merci à Zeniet, Entropie AE, aussi un grand merci à la communauté Genshin et Honey Impact!

le Impact Genshin La mise à jour de la version 1.3 est prévue pour le 3 février 2021. Ceci est sujet à changement, mais à partir du propre message officiel de miHoYo de l’équipe de production, ils essaient d’organiser un calendrier de mise à jour cohérent toutes les 6 semaines.

Mise à jour de version 1.3 – Prévu pour le 3 février 2021. Cette mise à jour lancera l’ensemble des quêtes du Festival du rite des lanternes.

– Prévu pour le 3 février 2021. Cette mise à jour lancera l’ensemble des quêtes du Festival du rite des lanternes. Mise à jour de version 1.4 – Prévu pour mars. 17, 2021. Inazuma était censé être ici; cependant, les fuyards et les utilisateurs spéculent qu’un nouveau domaine appelé le Gouffre sera publié ici. Ceci est une rumeur.

– Prévu pour mars. 17, 2021. Inazuma était censé être ici; cependant, les fuyards et les utilisateurs spéculent qu’un nouveau domaine appelé le sera publié ici. Ceci est une rumeur. Mise à jour de version 1.5 – Prévu pour avril. 28, 2021

– Prévu pour avril. 28, 2021 Mise à jour de version 1.6 – Horaire pour juin. 9, 2021. Selon les rumeurs, cette mise à jour serait lorsque la région Electro Inazuma arrive.

MiHoYo a déjà lancé le processus de recrutement de la version 1.3 pour les tests pionniers en Chine. Nous savons que l’accent mis sur la 1.3 est Xiao et le Festival du rite des lanternes.

Selon les fuites nouvelle région, Inazuma devait être publié dans la mise à jour 1.4; bien sûr, la première rumeur disait qu’elle arriverait dans la version 1.1, mais c’était vraiment une chimère. cependant, Inazuma Selon les rumeurs, la version 1.6.

Jusqu’à ce que nous ayons la confirmation officielle de miHoYo, gardez toutes les mises à jour des nouvelles régions avec une pincée de sel.

Des fuites

Nouveaux personnages

Xiao

Xiao est un utilisateur 5 étoiles d’Anemo qui manie un polearm.

Xiao se montre assez poli, réservé et logique; démontré quand il garde son calme et repense ses actions après avoir entendu parler de la mort de Rex Lapis. Alors que d’autres adeptes étaient enclins à abandonner leur devoir de protéger les habitants de Liyue après avoir entendu parler de l’assassinat de Rex Lapis, Xiao priorise son devoir et essaie de trouver plus d’informations sur la mort de Rex Lapis.

Pour plus d’informations sur Xiao compétences ou Xiao Ascension, nous sommes là pour vous.

Hu Tao

Hu Tao est un utilisateur de Pyro 5 étoiles qui utilise une arme à feu.

On sait peu de choses sur Hu Tao, mais la plupart des personnages qui parlent d’elle ont une impression négative d’elle. Elle est généralement décrite comme un farceur effronté qui cause toujours des problèmes, et Qiqi les histoires de personnages disent qu’elle a un visage très « percutant » en raison de Hu Tao insistance pour enterrer le zombie.

Pour plus d’informations sur les compétences de Hu Tao ou sur l’Ascension de Hu Tao, nous sommes là pour vous.

Nous ne savons pas s’il y aura de nouveaux personnages 4 étoiles avec Xiao et Hu Tao. S’ils continuent le thème, ils ont commencé par Albédo et Ganyu; alors nous présumons que non. Cependant, plus près de la date de sortie de 1.4, plus d’informations pourraient être révélées.

Zhongli Buff

MiHoYo a écouté les commentaires des joueurs sur Zhongli, et ils ont ramené le personnage 5 étoiles à la version 1.3 des tests bêta, afin qu’ils puissent finalement améliorer le personnage. Zhongli était un personnage vraiment recherché lorsqu’il a été révélé pour la première fois pour 1.1, alors les fans veulent vraiment qu’il soit le meilleur personnage 5 étoiles qu’il puisse être.

Nous comprenons l’amour que tout le monde a donné Zhongli, et l’attention soutenue accordée à tout changement futur pour lui. A ce titre, nous nous excusons pour le retard de cette annonce concernant lesdits ajustements. Nous avons organisé et résumé les commentaires des joueurs par dizaines de milliers pendant cette période, dans le jeu et en dehors. Grâce à cela, nous avons découvert que vos commentaires se sont concentrés sur Zhongli’s la force dans le combat pratique, les subtilités de son utilisation des capacités, le système Geo construct, etc.

Vous trouverez ci-dessous tous les changements à venir Zhongli. Pour plus d’informations, miHoYo a publié deux pages de blog, la première étant les premiers ajustements à Zhongli, et le second concernant les ajustements ultérieurs de Zhongli.

Ajustements à la domination passive des talents de la Terre Les dommages infligés par le suivant de Zhongli’s les attaques seront augmentées en fonction de ses PV max: Les dégâts d’attaque normaux, chargés et plongeants seront augmentés de 1,39% des PV max. Les dégâts de la stèle de pierre, de la résonance et du mode de maintien de Dominus Lapidis seront augmentés de 1,9% des PV max. Les dégâts de la planète Befall seront augmentés de 33% des PV max de Zhongli.

Réglage du mode de maintien de Dominus Lapidis Compétence élémentaire: Dominus Lapidis (maintenir) Fait exploser l’énergie Geo à proximité, provoquant les effets suivants: Si le nombre maximum de stèles de pierre n’a pas encore été atteint, cela créera une stèle de pierre. Crée un bouclier de jade. Les échelles d’absorption des dégâts du bouclier basées sur Zhongli’s Max HP, et a 150% de DMG physique et d’absorption des dégâts élémentaires. Lorsqu’un personnage est protégé par le bouclier de jade, les adversaires dans un rayon défini voient la résistance élémentaire et la résistance physique diminuées de 20%. L’effet ne peut pas être empilé. Inflige des dégâts géographiques AoE. S’il y a des cibles proches avec l’élément Geo, il drainera une grande quantité de l’élément Geo d’un maximum de 2 de ces cibles. Cet effet ne cause pas de dommages.



Geo Buff

Avec les commentaires qu’ils ont reçus sur Zhongli miHoYo a également décidé que les utilisateurs de Geo, en général, avaient besoin d’un petit coup de pouce. Pour ci-dessous sont les ajustements à venir aux caractères Geo.

Ajustement à la géo-résonance « Enduring Rock » Augmente la force du bouclier de 15%. De plus, les personnages protégés par un bouclier auront les caractéristiques spéciales suivantes: les dégâts infligés augmentés de 15%, les dégâts infligés aux ennemis réduiront leur résistance géographique de 20% pendant 15s.

Ajustements de l’équilibre du bouclier géographique Les Geo Shields sont ajustés de «ayant une absorption de dégâts géographiques de 250%» à «ayant 150% de DMG physique et une absorption de DMG élémentaire». Les effets concernés comprennent: Le Geo Shield créé par Zhongli’s Compétence élémentaire. Le Geo Shield créé par Noelle’s Compétence élémentaire. Le Geo Shield créé lors de la récupération des Geo Crystals largués par Geovishap Hatchlings.



Nouvel évènement

Festival du rite des lanternes

Le Festival du Rite des Lanternes est la partie principale de 1.3. Il n’y a pas longtemps, miHoYo a publié un site Web pour le Lantern Rite Festival, où les joueurs peuvent écrire un message sincère et l’envoyer dans le ciel. Cependant, en raison du grand nombre d’utilisateurs faisant cela, la possibilité d’écrire des messages a été supprimée.

Bien que selon Entropie AE, cet événement mettra en vedette des mécanismes de Tower Defense.

On ne sait pas grand-chose sur ce que cet événement entraînera d’autre, mais nous mettrons à jour cette section dès que nous aurons plus d’informations.

Nouveau patron

Geovishap antique

Un nouveau boss arrive à 1.3, et il semble être une ancienne version de Geovishap. Des photos de ce nouveau patron ont été publiées, elles sont en chinois, mais les commentaires Twitter ont traduit ce que disent les images.

Le nouveau boss de l’Overworld, Ancient Geovishap, laisse tomber les matériaux utilisés dans l’ascension de Xiao et Hu Tao pic.twitter.com/8YdKMvy7KL – Entropie AE (@AeEntropy) 29 décembre 2020

Traduction: Les deux ont le même nom, ce qui signifie ancien géo dragon. La description de la première photo indiquait l’ancien géo dragon qui s’est réveillé de son sommeil, et la seconde disait le grand dragon qui a combattu et détruit des montagnes avec le roi dragon.

Bien que selon un utilisateur de Twitter, Jhony a précisé que

En fait, son histoire est racontée dans la tradition de l’inoubliable (5 * claymore). Fondamentalement, il était un grand dragon geovishap-ish que zhongli s’est lié d’amitié, mais à la fin il a trahi et combattu zhongli et est scellé dans la forêt de guyun chi.

En fait, son histoire est racontée dans la tradition de l’inoubliable (5 * claymore). Fondamentalement, il était un grand dragon geovishap-ish que zhongli s’est lié d’amitié, mais à la fin il a trahi et combattu zhongli et est scellé dans la forêt de guyun chi ou smth. – Jhony (@ Jhony52506856) 29 décembre 2020

Ce nouveau boss supprime également un nouveau type de matériau pour le niveau d’Ascension de Xiao et Hu Tao. Le matériau s’appelle Juvenile Jade, et voici les informations pour cela, grâce à Genshin Honey.

Bien sûr, le boss ne sera pas disponible avant les versions 1.3, mais l’emplacement du nouveau boss a été divulgué. L’emplacement est entre Nantianmen et la vallée de Tianqui.

Et c’est ici que vous le trouverez. pic.twitter.com/7vp7B9uH68 – Entropie AE (@AeEntropy) 29 décembre 2020

Nouvelles armes

Bien sûr, avec une nouvelle mise à jour vient de nouvelles armes. Comme les deux Xiao et Hu Tao sont tous les deux des utilisateurs d’arme polaire, ils viendront tous les deux avec des armes de signature.

Lance ailée de jade primordiale

Passif: en cas de coup, augmente l’attaque de 3,2% pendant 6 secondes. La pile maximale est de 7. Cet effet ne peut se produire qu’une fois toutes les 0,3 seconde. En possession du nombre maximum de cumuls, les dégâts infligés sont augmentés de 12%.

Bâton de Homa

Ce polearm est pour Hu Tao.

Passif: PV augmenté de 20%. De plus, cela prouve un bonus d’attaque basé sur 0,8% des PV max du porteur. Lorsque les PV du porteur sont inférieurs à 50%, ce bonus d’attaque est augmenté de 1% supplémentaire de Hp max.

Armes de jade primordiales

Un nouvel ensemble Jade est également divulgué qui arrive à 1.3, et il aura 5 armes. Merci à Genshin Honey pour les informations suivantes.

Primordial Jade Vista (Bow) – 5 étoiles Passif HP a augmenté de 20%. De plus, fournit un bonus d’attaque basé sur 1,2% des PV max du porteur.

Estramaçon de jade primordial – 5 étoiles Passif HP a augmenté de 20%. De plus, fournit un bonus d’attaque basé sur 1,2% des PV max du porteur.

Coupeur de jade primordial (épée) – 5 étoiles Passif HP a augmenté de 20%. De plus, fournit un bonus d’attaque basé sur 1,2% des PV max du porteur.

Regalia de jade primordiale – 5 étoiles Passif HP a augmenté de 20%. De plus, fournit un bonus d’attaque basé sur 1,2% des PV max du porteur.



N’oubliez pas de prendre tout dans cet article avec une pincée de sel jusqu’à confirmation officielle de miHoYo.

Restez à jour avec les bannières à venir et gardez un œil sur nos codes Genshin Impact pour obtenir des goodies gratuits!