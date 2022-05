Stranger Things in Argentina Comic-Con : les acteurs ont parlé de la saison 4 sur Netflix

Netflix

Au cours de la troisième journée du Argentina Comic-Con 2022, certains des protagonistes de Stranger Things ont parlé de ce qui allait arriver dans la série et ont laissé quelques détails.

©NetflixStranger Things in Argentina Comic-Con : les acteurs ont parlé de la saison 4 sur Netflix.

choses étranges est l’un des titres les plus attendus par les abonnés du service de streaming Netflix, puisque les derniers épisodes ont été vus au milieu de l’année 2019 et il a fallu longtemps pour connaître la suite de l’histoire. Le 27 mai arrivera le tome 1 de la saison 4, mais avant ses acteurs ont pris la parole au Argentina Comic-Con. Regardez ce qu’ils ont trouvé !

Le prochain épisode se déroule six mois après la bataille de Starcourt, qui a apporté destruction et tristesse à Hawkins après la mort de Billy et Jim Hopper. Pour la première fois, la bande d’amis est obligée de se séparer et leur vie commence à changer de plus en plus, alors ils espèrent se rétablir en entrant au lycée. Cependant, le calme de la ville est de courte durée lorsqu’une nouvelle menace surnaturelle surgit et que les jeunes doivent à nouveau tenter de résoudre la situation.

+Stranger Things à l’ACC 2022

Durant ce week-end l’édition 2022 du Comic Con Argentine, où certains acteurs ont pris la parole dans un panel virtuel. Qui a commencé à parler était l’un des nouveaux visages, Joseph Quinnqui joue Eddie Munson : « En plus d’avoir les références fantastiques des années 80 dans les saisons précédentes, c’est beaucoup plus effrayant. C’est une plus grande horreur, une horreur plus sombre ». Puis, il évoqua son arrivée : « C’était le meilleur. On ne s’attend jamais à faire partie de quelque chose comme ça. Les gens qui y travaillent sont merveilleux, ils sont exceptionnellement brillants. ».

Ensuite, maya fauconl’une des grandes nouveautés de la saison 3 en tant que Robin Buckley, avançait sur son personnage : « Vous allez certainement la voir davantage. Je pense qu’à mesure que nous nous rapprochons de la fin, ce que vous allez voir plus de l’histoire n’est pas tant la trame de fond, la famille, ça va être une véritable manifestation de l’obscurité. ». « Ils auront d’autres illuminations sur Robin »condamné.

Natalia Dyer (Nancy Wheeler) était également présente et a évoqué son rôle : « Je pense que Nancy a trouvé sa voix. En remontant à la saison dernière, où elle travaille avec tous ces hommes et le courrier, elle a progressivement appris que son instinct la conduisait dans la bonne direction et je pense que c’est un excellent test. ». Il a terminé en notant : « En tant que femme, il y a quelque chose de beau en elle. Elle ne doute pas de son instinct malgré ce que disent les autres ».

Finalement, Joey Kerery (Steve Harrington) a été consulté dans les coulisses et a parlé d’une scène particulière : « Il y avait une séquence vraiment amusante à tourner, dans un cadre incroyablement beau. Nous avons eu trois ou quatre jours de plaisir magique à tourner et je ne l’oublierai jamais ». À la fin du panel, ils ont parlé aux fans et ont exprimé leur intention de visiter l’Argentine à un moment donné et d’essayer la nourriture dont on leur a tant parlé.

