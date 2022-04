Date de sortie de la saison 2 de Slow Horses confirmée

in

Beaucoup de gens recherchent la date de sortie de la saison 2 de Slow Horses. Les fans sont vraiment ravis de savoir quand la saison 2 va enfin sortir car après avoir regardé tous les épisodes précédents, beaucoup de gens ont beaucoup de questions comme ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 2 de Slow Horses dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la prochaine saison de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette émission. . Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série télévisée d’espionnage à suspense et cette série est basée sur le roman du même nom qui a été écrit par Mick Herron. Le nom du réalisateur de la série est James Hawes et le premier épisode de la série est sorti le 1er avril 2022. Comme vous pouvez le remarquer, cette série est nouvelle mais pourtant, après tout ce qui ressemble à une nouvelle série, elle a réussi à obtenir beaucoup de fans et de popularité dans différents pays.

Toute l’histoire de la série circulera autour de l’agent britannique du MI5, River Cartwright. Après une mission de formation maladroite et publiquement embarrassante. La série est pleine de sensations fortes et vous verrez l’espion. tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de la saison 2 de Slow Horses, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Date de sortie de la saison 2 de Slow Horses

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de la saison 2 de Slow Horses. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison n’est pas officiellement confirmée, mais si vous êtes fan de cette série, vous serez heureux de savoir que la saison 2 a été renouvelée par Apple TV + et même qu’elle a été filmée. On peut donc vraiment espérer qu’il sortira très bientôt. S’il y aura une annonce officielle concernant la date de sortie, nous vous en informerons ici sur cette page.

Distribution de chevaux lents

Après avoir parcouru tous les détails concernant la date de sortie de la saison 2 de Slow Horses. Voici la liste des acteurs de la série.

Gary Oldman comme Jackson Lamb

Jack Lowden dans le rôle de River Cartwright

Kristin Scott Thomas comme Diana Taverner

Saskia Reeves comme Catherine Standish

Dustin Demri-Burns comme Min Harper

Rosalind Eleazar comme Louisa Guy

Paul Higgins comme Struan Loy

Christopher Chung comme Roddy Ho

Steven Waddington comme Jed Moody

Jonathan Pryce comme David Cartwright

Antonio Aakeel comme Hassan Ahmed

Chris Reilly comme Nick Duffy

Freddie Fox comme James

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de la saison 2 de Slow Horses, où regarder cette émission en ligne, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour avoir ce nouvel épisode. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la date de sortie de la saison 2 de Slow Horses, vous pouvez nous les poser dans la section commentaires ci-dessous. Nous essaierons de vous aider au mieux pour répondre à vos questions.

