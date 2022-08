Le lancement de Motorola Moto Razr 2022 et Moto X30 Pro a été reporté au 11 août

05 août 2022 14:29:07 IST

Plus tôt cette semaine, Motorola était sur le point d’annoncer certains des appareils mobiles les plus attendus de l’année, le téléphone pliable Moto Razr 2022 et les téléphones Moto X30 Pro, plus précisément le 2 août. Motorola a dû annuler l’événement de lancement Ce jour là.

Les spéculations suggèrent que l’événement a été annulé en raison de la montée des tensions entre la Chine et Taïwan suite à la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi.

Le directeur général de Lenovo Mobile China, Chen Jin, a maintenant publié un nouveau teaser pour la nouvelle date de lancement du Moto Razr 2022. Selon le message, le smartphone pliable sera lancé le 11 août. L’image que Chen Jin a partagée très subtilement fait allusion à ce. Sur l’écran secondaire du téléphone pliable, nous voyons la nouvelle date, et éventuellement l’heure du lancement également, qui a été fixée à 14h00.

Motorola devrait également lancer le Moto X30 Pro lors du même événement et les spéculations suggèrent que les deux appareils seront mis en vente juste après la fin de l’événement. Les réservations pour le Razr 2022 et le X30 Pro sont déjà en ligne sur les sites Web de plusieurs détaillants en ligne chinois, il est donc prudent de supposer qu’ils seront disponibles à l’achat le 11 août.

Il est important de noter qu’à partir de maintenant, tout cela n’est que spéculation, car il n’y a aucune confirmation concernant la date de lancement reportée des deux smartphones.

La Motorola Razr 2022 peut emballer un écran principal OLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD + (1 080 x 2 400), selon une liste TENAA. L’appareil sera alimenté par le chipset Snapdragon 8+ Gen 1.

D’autre part, le Motorola X30 Pro arborera probablement un écran FHD + OLED de 6,67 pouces et comportera un capteur 200MP de Samsung pour son appareil photo principal.

