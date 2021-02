Fuite des détails de « Zelda: Breath of the Wild 2 »

Les détails de « The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 » ont été révélés par Nintendo, mais il semble que les détails peuvent avoir été partagés accidentellement en avance sur le programme.

Selon un fuite récente, le jeu Switch pourrait être lancé plus tôt que nous ne le pensons, et si tel est le cas, nous devrions bientôt commencer à en voir et à en entendre davantage sur le jeu.

Les nouveaux détails sont présentés dans un La nouvelle brochure marketing officielle de Nintendo est à l’état sauvage. Et selon la brochure, l’emplacement souterrain, la grotte de Zonai, que Link et Zelda sont dans la bande-annonce du jeu, est en dessous du château d’Hyrule, que les fans ont théorisé, mais jusqu’à présent, cela n’avait pas été confirmé.

« Enfin, Link et Zelda reviennent dans le successeur tant attendu de l’inoubliable aventure d’action The Legend of Zelda: Breath of the Wild, avec le producteur de la série Eiji Aonuma promettant une aventure plus sombre cette fois », lit-on dans la brochure. «Au plus profond des cavernes sous le château d’Hyrule, une nouvelle menace puissante se réveille. Nos braves héros peuvent-ils à nouveau sauver le royaume?

«La légende de Zelda: le souffle de la nature 2» est en développement pour Commutateur Nintendo, Au moment de la note, aucun informations d’une date ou d’une fenêtre lancement.