Netflix révèle ses dix films les plus populaires de tous les temps

Sony TV LED 32 81cm Téléviseur HD Androïd Netflix Youtube - Noir - Sony

Bénéficiez d'images plus nettes et plus naturelles grâce au traitement d'image Bravia Engine Votre TV est compatible HDR pour afficher des images plus colorées, plus contastées, plus réalistes 5 modes images pour s'adapter à vos contenus: films, jeux, sport,... Avec Google Assistant contrôlez votre TV et vos objets connectés à la voix et retrouvez ce que vous souhaitez regarder instantanément. Avec google cast affichez tout votre smartphone ou PC sur votre TV Vos applications favorites directement sur votre Sony Android TV, Netflix, Mycanal , Disney+, Youtube Votre TV Sony est compatible HDR pour vous faire bénéficier d'une plus large palette de couleurs et d'un niveau de contraste amélioré Associé au traitement d'image BRAVIA Engine de Sony vous serez impressionné par le réalisme des vidéos. Enregistrez vos émissions favorites en connectant sur votre TV une clé USB ou un disque dur externe. Vivez une expérience de jeux unique. Votre TV Sony est compatible avec le mode HDR de la PS4.