Extinction des grands animaux responsables de l’évolution humaine, selon une nouvelle étude

09 mars 2021 11:53:53 IST

Dans la dernière étude menée par les chercheurs de l’Université israélienne de Tel Aviv, un lien a été trouvé entre l’extinction des grands animaux et l’évolution des êtres humains. L’étude a révélé que depuis que les gros animaux (plus de 200 kg) allaient disparaître, les êtres humains ont commencé à chasser des animaux plus petits et plus rapides. Ce changement dans la chasse a augmenté le volume du cerveau humain à plus de deux fois la taille (de 650 cc à 1 500 cc). Deux chercheurs du département d’archéologie de l’université – le Dr Miki Ben-Dor et le professeur Ran Barkai – ont proposé cette théorie. Les résultats de l’étude ont été publiés dans le magazine Journal quaternaire.

Selon l’article, l’évolution des humains pendant le Pléistocène était due à la «diminution de la taille des proies». La chasse aux proies plus petites a forcé les êtres humains à se développer comportements rusés et audacieux. Cela a finalement conduit au développement d’un langage qui a permis aux chasseurs de communiquer sur la présence de proies.

Auparavant, les humains chassaient les gros animaux pour obtenir des niveaux d’énergie plus élevés. En analysant les données sur la présence d’espèces d’éléphants en Afrique, les chercheurs ont découvert qu’il y avait six espèces différentes de l’animal dans la région auparavant. Cependant, des preuves ont montré que le déclin des espèces d’éléphants a été suivi par l’émergence d’êtres humains en Afrique de l’Est.

Le Dr Ben-Dor a déclaré que la chasse aux petits animaux «engendrait une pression évolutive prolongée» sur les fonctions du cerveau humain. Il l’a expliqué avec l’exemple qu’avant, les humains devaient chasser pour un éléphant mais avec l’extinction de l’espèce, ils devaient chasser à la place des dizaines de gazelles, ce qui augmentait l’utilisation de l’énergie pour les mouvements et les pensées, a rapporté Courrier quotidien.

La recherche propose également que la révolution agricole s’est produite parce que les humains utilisaient plus d’énergie pour la chasse qu’ils n’en recevaient en mangeant des animaux plus petits. Par conséquent, à la fin de l’âge de pierre, une révolution agricole s’est produite et la taille du cerveau humain est tombée à sa taille actuelle de 1300 à 1400 cm3 avec leur déplacement vers des établissements permanents à cause de l’agriculture.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂