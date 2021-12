Le réalisateur de Sonic the Hedgehog 2 a-t-il délibérément fui la conception de Knuckles ?

Le look de Knuckles dans Sonic the Hedgehog 2 a été «fuyé» assez tôt dans la production, mais cela a peut-être été le plan depuis le début.

Parfois, les cinéastes peuvent devancer les fuites en produisant eux-mêmes du matériel pendant que leurs projets sont en production, car cela peut souvent s’avérer bénéfique. Cela a peut-être été le cas avec Sonic le hérisson 2 avec la conception des personnages de Knuckles qui fuit assez tôt dans le tournage. Tout récemment, nous avons eu notre premier aperçu officiel de Knuckles grâce à une toute nouvelle bande-annonce publiée aux Game Awards, et son look a également confirmé que la « fuite » précédente de sa conception était exacte.

En avril, une statue de Knuckles a été aperçue sur le plateau et aucun effort n’a été fait pour la garder cachée à la vue du public. Les fans ont rapidement remarqué que les images de l’accessoire devenaient rapidement virales, et la bonne nouvelle est que les fans semblaient vraiment aimer son design. Dans une nouvelle interview avec Collider, le réalisateur Jeff Fowler a déclaré que c’était exactement ce qui était censé se produire. Sans dire directement le Sonique 2 L’équipe a délibérément divulgué le design, Fowler taquine autant, expliquant que ce serait un bon moyen d’évaluer la réaction des fans dès le début plutôt que de dépenser des tonnes d’argent plus tard pour donner une refonte à son look.

« Nous avons en quelque sorte eu l’avantage, d’une manière étrange, évidemment, nous avons une référence sur le plateau, ce qui est un peu bas et grossier par rapport à ce à quoi les personnages finissent par ressembler dans CG quand ils ont de la fourrure et beaucoup de fidélité et détails, mais il y a eu une sorte de photo d’espion prise un jour du mannequin remplaçant Knuckles juste dans la rue en plein jour, et les fans ont en fait répondu très positivement même à cette version très précoce et très grossière. de nombreuses façons était en quelque sorte… Je pense que nous avons tous poussé un petit soupir de soulagement en sachant que ce que nous allions mettre en film allait être encore mieux que cela, mais au moins cela a en quelque sorte mis quelque chose pour que les fans puissent en quelque sorte commenter, et le fait que tout le monde semblait vraiment être d’accord avec cela ressemblait à son propre petit groupe de discussion ou test de discussion. »

Jeff Fowler poursuit en disant que Knuckles, exprimé par Idris Elba, vole « tant de scènes » dans le film. Compte tenu de la popularité du personnage de Knuckles auprès des fans de Sonic, cela a certainement du sens, et cela ne fait qu’aider d’avoir un acteur comme Elba qui fournit sa voix. Il rejoint un Ben Schwartz de retour en tant que voix du speedster titulaire et artiste voix off Colleen O’Shaughnessey exprimant Tails. Jim Carrey est de retour en tant que Dr Robotnik et le casting comprend également Tika Sumpter, James Marsden, Natasha Rothwell, Adam Pally et Shemar Moore. Pat Casey, Josh Miller et John Whittington ont écrit le scénario.

L’original Sonic l’hérisson a été un énorme succès lors de sa sortie au début de 2020, et il sera intéressant de voir comment la suite se comportera. Sonic le hérisson 2 devrait arriver dans les salles le 8 avril 2022. Cette nouvelle nous vient de Collider.









