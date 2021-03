KISS ‘Tommy Thayer découvre qu’il a une fille après plusieurs années | 45S

Truc de ouf. Thommy Thayer, guitariste du groupe de rock emblématique KISS, a annoncé quelque chose d’extrêmement curieux. Le musicien a indiqué avoir retrouvé sa fille après plusieurs années sans savoir qu’elle existait vraiment.

Grâce à son compte Instagram, la rock star a mis en ligne une photo où il peut être vu avec sa fille prénommée Sierra, qu’il a rencontrée l’été dernier. Il semble que maintenant il ait décidé de se revoir après un certain temps.

C’est un gros problème. J’attendais le bon moment pour le dire à tout le monde. Ma fille Sierra et moi avons eu la chance de nous rencontrer l’été dernier. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés et que nous avons créé un lien étroit. Elle est une personne belle et sincère et ne pourrait pas être plus heureuse. Je pense qu’elle ressent la même chose pour moi », a-t-il déclaré dans le Publier.

Thayer a épousé Amber Peek en 2006, bien qu’ils se soient séparés plus tard. Cependant, on ne savait jamais si le couple avait eu des enfants, ou du moins cela n’était pas connu jusqu’à présent. La vie te réserve des surprises.