Qu’est-ce que le défi Bugs Bunny? La tendance TikTok expliquée

Jellycat Peluche lapin blossom silver bunny small 18cm

La Peluche Blossom Silver Bunny Jellycat 18cm est un petit lapin qui aime tellement les fleurs qu'il les portes sur ses oreilles et ses pattes. Son plus grand plaisir est de se balader parmi les champs de carottes et de rouler en bas des colines. Elle sera plus que ravie d'être câliner par votre petit bout