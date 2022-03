A voir sur HBO MAX ce week-end : un film qui dépasse tout plan et une série qui vous fera oublier Euphoria

hbo max

HBO Max est l’une des plateformes qui marche fort en streaming, notamment parce qu’elle a le contenu idéal pour le week-end. Vous ne savez pas quoi voir ? Consultez cette liste!

© Gettyhbo max

La guerre du streaming a commencé il y a longtemps et compte de plus en plus de membres. Eh bien, au-delà du succès de Netflix, il existe désormais des services à la demande tels que hbo max qui prend la plupart des regards. Bien qu’il n’ait pas encore tout pour devenir le leader des plateformes, la vérité est que son contenu a commencé à attirer de plus en plus d’utilisateurs qui recherchent un catalogue varié adapté à tous les goûts.

Tel est ainsi hbo max petit à petit il a su capter le désir de ses téléspectateurs et, en plus, il a trouvé de nouvelles formules pour attirer de nouveaux abonnés. Pour cette raison, au fil des mois, il a réussi à devenir le grand allié de ceux qui choisissent les plateformes numériques pour se distraire le week-end. Sa bibliothèque a des productions pour les fans de tout genre et, à cette occasion, de Spoiler nous avons choisi un film et une fiction pour ceux liés au cinéma et aux séries.

En outre, il convient de noter que la bande avec laquelle il a hbo max vaut le détour plus que tout pour ceux qui étaient fans de euphorie. Cette production, interprétée par Zendaya, a déjà terminé la diffusion de sa deuxième saison et ne reviendra probablement pas avant la fin de l’année ou le début de 2024, alors, pour ne pas rater l’histoire de Rue, quoi de mieux pour la remplacer ?

+ Que regarder sur HBO Max ce week-end :

– Beautiful Revenge (Film qui dépasse tout plan):

Sorti en 2020, ce film a été réalisé par Emerald Fennell et mettait en vedette Carey Mulligan et est devenu l’un des meilleurs de cette année. En fait, il a eu cinq nominations aux Oscars pour le meilleur scénario original, quatre nominations aux Golden Globe pour le meilleur film dramatique et réalisateur, six nominations aux BAFTA pour le meilleur film britannique et le meilleur scénario original, entre autres. .

Le synopsis de FilmAffinité ça dit: « Cassie avait un bel avenir devant elle jusqu’à ce qu’un incident désagréable interrompe sa carrière. Maintenant, rien dans sa vie n’est ce qu’il semble : il est intelligent, audacieux et mène une double vie la nuit. Cassie a une chance de réparer tout ce qui a mal tourné dans son passé… en se vengeant des coupables.”. belle vengeance C’est le premier film d’Emerald Fennell avec lequel on tombe épuisé car ce n’est pas seulement un œil pour œil pour les violeurs, mais montre aussi avec intelligence un acte de vengeance si réel qu’il terrifie.

– Pretty Little Liars (Série qui vous fera oublier Euphoria) :

Cette fiction est sortie bien avant euphorie et ce fut une totale réussite. Il a sept saisons dans lesquelles l’action, le drame pour adolescents, le suspense et la vengeance sont parfaitement combinés. Mettant en vedette Lucy Hale, Shay Mitchell, Ashley Benson, Sasha Pieterse et Troian Bellisario, il est sorti pour la première fois en 2010 et a été diffusé en 2017, mais il est toujours bien connu des fans.

Notes récapitulatives de HBO Max : « Ce drame raconte l’histoire de quatre amis adolescents qui commencent à recevoir des messages menaçants d’une personne nommée A un an après le meurtre et la disparition présumés de leur amie Alison.”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂