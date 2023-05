Combien de temps durera le dernier épisode de Succession ?

in

HBO

La série à succès HBO avec Jeremy Strong a encore quatre épisodes avant sa finale.

© IMDbSuccession.

Succession est à un mois de toucher à sa fin. à la série à succès HBO Protagonisée par Jérémy Fort, Brian Cox, Sarah Snook et Kieran Culkin Il ne lui reste plus que quatre épisodes avant de savoir ce qu’il adviendra de cette histoire de trahisons familiales entre milliardaires.

Il arrive souvent que les plus grosses productions des signaux télévisés choisissent de dire au revoir avec style. Succession Ce ne sera pas l’exception et aura un ultime épisode où absolument rien ne sera épargné, pour clore l’une des séries aux scripts les plus intelligents de ces dernières années.

Le dernier épisode de Succession Sera appelé « Avec les yeux ouverts » (Avec les yeux ouverts) et sera diffusé le 28 mai. Selon ce qui a été révélé, cela durera un court métrage. Le dixième chapitre de la saison de clôture durera environ 90 minutes au total.

Ce 7 mai, pour l’instant, sera diffusé le septième épisode de la saison, qui s’intitulera Fête du hayon. Le synopsis officiel indique : « Dans l’esprit de travailler sur toutes les approches, kendall et romain ils demandent Shiv inviter un initié de la campagne à la fête pré-électorale de Logan. »

+Qui a réalisé l’épisode de Succession de cette semaine

L’épisode est réalisé dans la société Shari Springer Berman et Robert Pulcini. Le duo a mené les fils des chapitres « Pièce sécurisée », de la deuxième saison; et « Lion dans le pré »du troisième, qui était celui qui avait la participation de Adrien Brody dans le casting.

