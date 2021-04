Le film Starlight de Mark Millar attaque le réalisateur Joe Cornish

Attaquer le bloc Le réalisateur Joe Cornish a maintenant été engagé pour diriger une adaptation de l’icône de la bande dessinée Mark Millar Lumière des étoiles pour les studios du 20e siècle. Connu pour les goûts de Recherché, les Kingsman franchise et Déchirer, foutre une branlée, Lumière des étoiles est l’une des nombreuses adaptations du travail de Millar qui passe de l’encre à l’action réelle.

Débuts en 2014, Lumière des étoiles est une série limitée de six numéros d’Image Comics, écrite par Mark Millar avec l’art de Goran Parlov. L’histoire est centrée sur Duke McQueen qui, il y a quarante ans, était un héros de l’espace qui a sauvé l’univers. Mais ensuite, il est rentré à la maison, s’est marié, a eu des enfants et a vieilli, et personne ne croit à son histoire fantastique. Maintenant, ses enfants sont partis et sa femme est décédée, le laissant seul avec rien d’autre que ses souvenirs … jusqu’à ce qu’un appel vienne d’un monde lointain lui demandant de revenir pour sa dernière et plus grande aventure.

Joe Cornish n’a pas encore une grande expérience en réalisation, mais ses deux sorties majeures, la comédie de science-fiction Attaquer le bloc et l’aventure en famille L’enfant qui voudrait être roi ont prouvé qu’il a un œil unique qui devrait être de bon augure pour Lumière des étoiles. Avec Joe Cornish qui est à bord pour écrire et diriger le projet, Lumière des étoiles est produit par Simon Kinberg et Audrey Chon sous Genre Films de Kinberg, avec Nira Park.

Comme beaucoup d’histoires de Millar, Lumière des étoiles semble mûr pour une adaptation en direct, ce que Hollywood a maintenant clairement remarqué. Lumière des étoiles n’est qu’un des nombreux projets en cours d’adaptation du catalogue arrière de Mark Millar, Netflix prévoyant en particulier de créer une franchise Millarworld. Le géant du streaming s’est associé à Millar pour donner vie à nombre de ses créations moins connues, notamment Jésus américain, qui suit un garçon de douze ans qui découvre soudain qu’il est le retour de Jésus-Christ, Huck, qui suit un homme simple dans une petite ville qui utilise ses capacités spéciales pour faire une bonne action chaque jour, et Sharkey le chasseur de primes, qui se déroule dans un univers de science-fiction et suit Sharkey, un chasseur de primes en col bleu, qui traque les criminels à travers la galaxie dans son camion de crème glacée converti et propulsé par une fusée.

Tout d’abord, la série de super-héros Jupiter’s Legacy, qui suit l’histoire des premiers super-héros du monde. Recevant leurs pouvoirs dans les années 1930, l’histoire avance rapidement jusqu’à nos jours, les héros étant devenus la garde aînée vénérée. Leurs enfants surpuissants ont cependant du mal à être à la hauteur des exploits légendaires de leurs parents. Avec Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade et Matt Lanter, L’héritage de Jupiter devrait être diffusé sur Netflix le 7 mai 2021.

Quant à Joe Cornish, il pourrait bientôt revenir dans le monde de Attaquer le bloc, avec le réalisateur et acteur John Boyega déterminé à voir une suite prendre vie à l’écran. «Nous y travaillons en ce moment», a récemment déclaré Cornish. « John Boyega était chez moi il y a quelques semaines et nous nous sommes assis dans le jardin – socialement éloignés – à parler d’idées d’histoire jusqu’à ce qu’il fasse si sombre que nous ne pouvions pas nous voir. Donc, oui, nous travaillons là-dessus. » Cela nous vient grâce à Deadline.

