Explication de la fin de la saison 2 d’Outer Banks: comment la torsion du choc met en place la saison 3

Que se passe-t-il à la fin de la saison 2 d’Outer Banks ? Voici votre explication complète de tout ce qui s’est passé – et ce que cela signifie pour la saison 3 d’Outer Banks.

Pour que Banques extérieures la saison 2 se termine, hein ? Où commençons-nous même ?! Juste quand tu pensais Banques extérieures ne pouvait pas faire mieux que ce choc massif se terminant dans la saison 1, la fin de la saison 2 pourrait l’avoir fait sauter hors de l’eau.

Banques extérieures la saison 2 démarre quelques semaines après la fin de la saison 1, avec John B (Chase Stokes) et Sarah (Madelyn Cline) à Nassau et les Pogues de retour à la maison dans l’OBX. Une fois qu’ils se sont réunis, le spectacle fait monter les enchères avec une toute nouvelle chasse au trésor et de nouveaux obstacles mortels.

Voici un récapitulatif de tout ce qui se passe dans l’épisode final et de la façon dont il met en place tous les scénarios potentiels pour une éventuelle troisième saison. Il y a des spoilers majeurs dans cet article, alors ne faites pas défiler la page si vous n’avez pas encore terminé la saison !

AVERTISSEMENT : majeur Banques extérieures Spoilers de fin de saison 2 à venir!

Explication de la fin de la saison 2 d’Outer Banks : que s’est-il passé ? Image : Netflix

Ward Cameron est-il mort ? Comment a-t-il survécu à l’explosion ?

Surprise, salope ! Après avoir semblé se faire exploser à bord de son bateau, Ward Cameron se révèle être bel et bien vivant (grâce à son équipement de plongée et un peu de timing parfait), et est à bord du cargo avec Sarah et le reste de la famille Cameron. . La famille Cameron se dirige vers une île au large de la Guadeloupe, avec l’or et la croix de Saint-Domingue en soute.

Ward a révélé qu’il avait simulé sa mort pour échapper à Shoupe et à la police de retour chez lui après avoir finalement été exposé comme complice de la mort de Peterkin (il a pris la chute pour Rafe, qui a en fait tiré et tué le shérif), et pour avoir tué Gavin plus tôt dans la saison .

Pourquoi Ward essaie-t-il de tuer Sarah ?

Plus tard dans l’épisode, Ward surprend Sarah en train de s’échapper du cargo sur un bateau, mais avant qu’elle ne puisse s’enfuir, Ward l’attaque et la tue presque après avoir « réalisé » qu’elle ne sera plus jamais une Cameron. Fondamentalement, il pense qu’il n’y a aucun moyen que la famille Cameron continue de s’en tirer avec tout ce qu’elle a fait tant que le cœur de Sarah est avec les Pogues.

Alors que Ward est sur le point d’étrangler Sarah à mort, John B le frappe. Ward finit alors par tomber en arrière et se cogne la tête sur le bord d’acier du navire. John B va jeter Ward par-dessus bord pour mourir, tout comme Ward l’a fait pour le père de John B, mais il décide finalement de ne pas le faire.

Plus tard dans l’épisode, nous découvrons que Ward est stable et se remet de sa chute. Il survit à nouveau mais il ne se soucie pas d’avoir l’or et la Croix… Sa principale préoccupation est Sarah.

Ward Cameron meurt-il dans la saison 2 d’Outer Banks ? Image : Netflix

Que devient la Croix de Saint-Domingue ?

Après avoir réquisitionné le cargo, Pope, Kie, JJ et Cleo tentent de sortir la Croix de la cale du navire en utilisant la grue, mais Pope se retrouve coincé en le faisant. Il ordonne à Cléo de lâcher la corde alors qu’il laisse tomber la Croix, avec l’intention de la laisser couler dans l’océan. Si les Pogues ne peuvent pas l’avoir, personne ne le peut.

Rafe parvient à saisir la corde avant que tout ne coule, et le reste de l’équipage l’aide à la ramener à bord du navire pendant que les Pogues s’échappent. La Croix de Saint-Domingue d’un demi-milliard de dollars finit en possession de la famille Cameron.

Où sont les Pogues maintenant ?

Après avoir échappé aux Camerons et au cargo, les Pogues se retrouvent sur une plage déserte sur une île inconnue, que JJ surnomme « Poguelandia ».

Jusqu’à ce qu’ils sachent quelle est leur prochaine étape pour récupérer le trésor des Camerons, ils commencent à faire de la plage leur nouvelle maison. Cleo, qui a réussi à s’échapper avec eux, est accueillie dans les Pogues en tant que nouveau membre.

De retour chez eux dans les Outer Banks, les adolescents sont portés disparus. Rafe semble être la seule personne à avoir vu les Pogues s’échapper sur le bateau, mais vu que lui et sa famille se cachent maintenant, il est très peu probable qu’il téléphone à la maison pour informer les gens.

Outer Banks saison 3 : Que deviennent les Pogues ensuite ? Image : Netflix

Qu’est-il arrivé au père de John B ? Comment est-il vivant ?

Dans la scène finale de l’épisode, Limbrey arrive dans une maison à la Barbade avec une lettre qui lui est adressée, découvrant le symbole du blé. En entrant dans la maison, elle voit des cartes partout sur les murs et est ensuite accueillie par Big John Routledge, qui est bien vivant.

Après que Ward l’ait jeté par-dessus bord et l’ait laissé mourir, il a été secouru à un moment donné et amené à la Barbade « à moitié mort », où il récupère, se cache et poursuit ses recherches. Il dit à Limbrey qu’il sait où se trouve le vêtement qu’elle cherche, mais en retour, il veut qu’elle aide John B.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour Banques extérieures saison 3?

La fin de Banques extérieures la saison 2 met essentiellement en place 4 nouveaux scénarios pour la saison 3.

Les Pogues et leur plan pour récupérer le trésor.

Les Camerons qui se cachent maintenant quelque part près de la Guadeloupe.

Tout le monde dans l’OBX qui pense que les enfants ont disparu.

Le mystère entourant le père de John B, qui est vivant, et son lien avec Limbrey.

Banques extérieures la saison 3 plongera probablement plus profondément dans le mystère entourant le trésor de The Royal Merchant – en particulier maintenant que le père de John B est de retour aux affaires. La troisième saison pourrait déboucher sur une réunion émotionnelle entre John B et son père.

