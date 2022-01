Le détail de la fin de Spider-Man : No way Home que vous n’avez sûrement pas remarqué

L’événement cinématographique de 2021 fait toujours rage. Spider-Man : Pas de chemin à la maison Elle a déjà dépassé la barre des 1 200 millions de dollars et est à quelques jours d’entrer dans le top 20 des collections historiques. À l’origine, j’allais marquer le point final pour Tom Holland Quoi Pierre Parker, mais quelques jours avant la première, il a été confirmé que l’acteur de 25 ans s’était engagé à participer à une nouvelle trilogie en tant que l’homme araignée.

Durant ce changement d’année, la possibilité de parler ouvertement et avec des spoilers du nouveau film de la Univers cinématographique Marvel (MCU)Donc, si vous n’avez pas encore vu la dernière production en salles, il est temps d’arrêter de lire. Il y a un détail lié à la fin de Spider-Man: Pas moyen de rentrer, exactement, à la dernière image avant que le générique du film ne commence à être diffusé et que la première séquence post-générique soit vue.

C’est un moment où tu vois Pierre Parker après avoir accepté que plus personne ne savait qui il était, et qu’il devait repartir de zéro. A emménagé dans un petit appartement, complètement en faillite pour avoir perdu son lien avec l’héritage financier de Tony Stark, et avec une radio de police allumée, prêt à entendre parler de crimes auxquels il pourrait collaborer. C’est lorsqu’il voit, pour la première fois, un costume plus traditionnel, bleu et rouge, confectionné par ses soins.

Immédiatement après, la séquence de clôture traditionnelle de Homme araignée, dans lequel il se promène dans New York à la recherche de criminels à arrêter. Ceux qui y ont prêté attention, dans la scène finale, la caméra se retrouve sur le visage de Pierre Parker Et c’est là qu’il y a un petit détail : la dernière image, qui est vue pendant une brève seconde, est animée. Cela a à voir, éventuellement, avec la connexion que vous aurez le MCU avec Spider-Man dans le vers d’araignée, la production d’animation qui a remporté l’Oscar et présenté en masse à Miles Morales. Il faudra voir si cela est repris dans la suite du film, Spider-Man à travers le Spider-verse.

Quand Spider-Man réapparaîtra-t-il dans le MCU ?

La fin de Spider-Man : Pas de chemin à la maison marquait la fin d’une époque. Toute l’histoire qui s’est construite depuis son apparition en Captain America : guerre civile atteint son apogée avec l’univers entier oubliant ce que l’identité de Pierre Parker. Pensant que celui qui l’a découvert à l’origine était Tony Stark, qui n’est plus en vie, il sera intéressant de réfléchir à la façon dont il rejoindra les Vengeurs. En ce sens, il est fort probable que Tom Holland faire une apparition dans une scène post-crédit de futurs longs métrages de la MCU, mais qu’il n’apparaît à 100% que dans son prochain film solo, où les bases peuvent être posées pour le réintroduire auprès du reste des super-héros. Qu’en penses-tu? Nous vous invitons à voter dans le sondage sous ces lignes.

