Invincible fixe la date de la première de sa deuxième saison dans une nouvelle bande-annonce

la plateforme de Première vidéo vient de diffuser le premier trailer de la saison 2 de la série animée »invincible », révélant une conversation entre le héros titulaire, joué par Steven YeunOui Seth Rogen comme Allen l’extraterrestre.

Dans la courte scène, nous pouvons voir Mark Grayson avec Allen dans un magasin Burger Mart, les deux parlant de la nouvelle saison de la série Prime Video. La conversation tourne autour de la recherche de l’emploi du temps chargé d’Urath et Grayson dans la préparation de la saison 2.

Selon Grayson lui-même, pour la deuxième saison, il a dû « écrire, concevoir, storyboards, doublage, poses clés, entractes, nettoyage, coups de couleur, et tout cela pour environ des milliers de prises ». L’aperçu a également révélé que la saison 2 « Invincible » sera diffusée fin 2023.

Basé sur les bandes dessinées créées par Robert Kirkman et illustré par Cory Walker Oui ryan ottley, »Invincible » suit l’histoire de Mark Grayson, un adolescent dont le père est Omni-Man, le super-héros le plus puissant du monde. Après avoir développé ses pouvoirs, Grayson se rend compte que la plus grande menace de la Terre est peut-être plus proche qu’il ne le pensait à l’origine.

Avec la finale de la saison 1 montrant la violente bataille entre Mark et son père, et ayant découvert le danger que Viltrum représente pour la Terre, Invincible accepte de se préparer à la guerre alors qu’Allen l’Alien l’encourage à rassembler les héros de la planète pour une chance contre les espèces puissantes.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de détails précis sur l’intrigue de la deuxième saison de »Invincible », on sait que Mark devra faire face à l’un de ses plus grands ennemis jurés : Angstrom Levy, un méchant qui a la capacité d’ouvrir des portails vers différentes dimensions, et qui menace d’absorber les souvenirs et les expériences de ses variantes pour se rendre plus puissant.

La première saison de » Invincible » a réussi à impressionner les fans de bandes dessinées et les critiques, beaucoup louant la série pour avoir apporté des modifications importantes au matériel source. Kirkman a expliqué qu’il s’agissait d’une décision intentionnelle, car il voulait maintenir l’élément de surprise pour lequel son histoire est connue.

»Je suis toujours très conscient du fait que l’un des attraits de cette bande dessinée est la fréquence à laquelle des choses inattendues se produisent. Je veux essayer de garder cela autant que possible pour le public qui lit la bande dessinée et regarde maintenant la série », a expliqué le créateur.

La saison 2 de »Invincible » arrivera sur Prime Video fin 2023.