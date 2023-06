Explication de la fin de « Bloodhounds » de Netflix

in

Netflix

Découvrez si Gun-woo et Woo-jin rentreront chez eux et quelle sera leur récompense dans le drame K « Hounds » sur Netflix.



©NetflixLa fin « Hounds » de Netflix expliquée

L’histoire de deux boxeurs amateurs qui découvrent le monde dangereux des prêts illégaux a conquis la plateforme de streaming quelques jours après sa première. si vous avez déjà vu la série sud-coréenne appelée ‘Hounds’ (Bloodhounds) et vous aviez des doutes, nous vous laissons ici fin expliquée.

L’intrigue tourne autour de « deux jeunes boxeurs qui s’associent à un prêteur bienveillant pour détruire un usurier impitoyable qui s’attaque aux plus vulnérables », selon le synopsis du K-drama. avec Woo Do Hwan et Lee Sang Yi.

La fin « Hounds » de Netflix expliquée

Gun-woo et Woo-jin cherchent à se venger et font alliance avec M. Min-beom Hong et Gang-yong afin d’accéder au disque dur de l’usurier, mais il a déjà été détruit.

La police arrête les associés du PDG de Smile Capital, mais l’usurier cherche à fuir au Vietnam. Jang-do, donne au jeune le nom du navire sur lequel Myeong-gil veut s’échapper, alors Gun-woo et Woo-jin parviennent à affronter Myeong-gil et In-beom.

Après un dur combat, les boxeurs sont victorieux et Gun-woo avoue à Woo-jin : «Je pense que je suis devenu un limier», mais son ami lui dit que seulement «tu dois retrouver ton chemin” et qu’ensemble ils rentreront chez eux.

Les amis trouvent les lingots d’or et le téléphone portable pour que la vidéo de Min-beom ne fuie pas. À la fin, Gun-woo décide que la fortune sera utilisée pour créer une fondation qui aide ceux qui ont besoin d’un traitement médical, selon les souhaits de M. Choi. Min-beom est d’accord et dit que même son entreprise ajouterait de l’argent pour créer un hôpital. Bien que les garçons n’aient pas voulu accepter, il tend aux boxeurs quelques lingots, car ce sont eux qui ont fait « du bon travail ».

Gun-woo parvient à revenir en arrière et à embrasser sa mèremaintenant que tout est fini, la rendant fière.

