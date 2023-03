Un homme dit à son camarade de classe que « tu méritais probablement » d’être victime d’intimidation après s’être souvenu de ce qui s’est passé

Maya Angelou a dit que les gens ne se souviennent pas de ce que nous faisons ou disons, mais ils se souviennent de ce que nous leur faisons ressentir.

Cette caractéristique de la nature humaine a fait son apparition d’une manière très laide pour un homme sur Reddit lorsqu’il a récemment rencontré un ancien camarade de classe.

En postant sur le subReddit « r/AmITheA–hole » (AITA), un forum où les gens vont pour savoir s’ils ont tort dans un conflit, il a détaillé ce qui s’est passé.

Leur rencontre fortuite a donné lieu à une violente altercation en public et à quelques mots choisis que le Redditor n’est plus si sûr qu’il aurait dû dire.

Un homme sur Reddit a refusé de s’excuser lorsqu’un ancien camarade de classe l’a accusé de l’avoir intimidé quand ils étaient enfants.

« Je ne suis pas un tyran », a commencé l’homme dans son message. « J’avais des amis qui grandissaient et qui étaient victimes d’intimidation. J’ai vu à quel point cela pouvait être mauvais pour quelqu’un et je n’ai jamais voulu en être la cause. »

Il a donc été choqué lorsqu’un ancien camarade de classe l’a publiquement interpellé pour l’avoir intimidé à l’école.

L’ancien camarade de classe l’a vivement réprimandé en public pour l’avoir intimidé, mais il n’en a aucun souvenir et ne croit pas que cela s’est produit.

L’incident s’est produit alors qu’il faisait nos courses dans sa ville natale. L’ancien camarade de classe, Drew, l’a approché dans un lieu public, mais le Redditor ne se souvenait pas de lui.

Le Redditor s’est excusé de ne pas se souvenir de qui il était et Drew est rapidement devenu agité et en colère. « Tout son comportement a changé assez rapidement », écrit le poseur de Reddit.

Drew a alors dit: « Ohh, alors je suppose que tu ne te souviens pas non plus comment tu me traitais comme de la merde quand nous étions enfants, hein? »

Le Redditor écrit que Drew « a alors commencé à m’attaquer ».

Le camarade de classe victime d’intimidation affirme que Redditor l’a délibérément exclu de l’école et a également amené d’autres élèves à l’intimider.

Drew a également affirmé que « les enseignants devaient l’affecter de force lors de projets de groupe parce que personne ne l’accepterait volontairement » en raison de la façon dont le Redditor a conduit tout le monde à l’ostraciser.

Et Drew a également blâmé le Redditor pour le fait que d’autres enfants ne joueraient pas avec lui pendant la récréation ou après l’école.

Le Redditor a nié avoir fait quoi que ce soit de tout cela parce qu’il n’en a aucun souvenir.

Drew est devenu si belliqueux que le Redditor avait peur que quelqu’un appelle la police, alors il lui a dit qu’il « le méritait » quand il a été victime d’intimidation.

Il a décidé de partir, mais avant de le faire, il avait l’impression qu’il « avait besoin de se faire piquer » d’abord.

« Écoute, mec, je suis désolé que l’école ait été si merdique pour toi, » dit-il, « mais si tu étais comme tu es maintenant, tu le méritais probablement. »

Le Redditor le regrette et écrit qu’il sait qu’il aurait dû partir, mais il était en colère sur le moment.

Il en était tellement bouleversé qu’il a même interrogé ses parents à ce sujet, qui n’avaient également aucun souvenir d’un enfant nommé Drew lorsque le Redditor grandissait.

Le Redditor s’est souvenu plus tard de ce qui s’était passé à l’école, et c’était une situation complètement différente de celle dont Drew l’avait accusé.

Il s’avère qu’il a connu Drew à la maternelle, mais seulement pendant quelques mois. Il était également ami avec une fille nommée Alex, qui était la cousine de Drew.

Drew a commencé à intimider son cousin en classe, alors le Redditor s’est immédiatement éloigné de Drew. Son professeur a essayé de les faire redevenir amis, mais le Redditor l’a évité.

Et il n’était pas seul. « D’autres enfants ont commencé à faire la même chose », écrit-il, « parce que Drew [started] lançant des crises de colère massives chaque fois qu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait. »

« Finalement, plus personne ne voulait être ami avec lui et il a été retiré de la classe », a-t-il ajouté.

Les commentateurs sur Reddit ont trouvé que la situation était difficile dans laquelle personne ne gérait bien les choses et tout le monde était perdant.

Beaucoup ont compris ce que Drew a dû ressentir quand il était enfant, mais ont toujours estimé qu’il n’était pas juste de sa part de tenir le Redditor coupable pour cela.

« [W]Lorsque nous sommes seuls et que nous souffrons », a écrit un utilisateur, « nous pouvons blâmer injustement… »

« Si… vous n’êtes pas passé par une phase où ce comportement aurait pu être normal pour vous, alors il semble très peu probable que la version des événements de cette personne soit objectivement correcte, aussi réelle qu’elle puisse lui sembler. »

Une autre personne a compris que l’expérience de Drew devait être horrible, mais a ajouté : « Ça ne veut pas dire [the Redditor] est responsable du fait que Drew n’a pas d’amis en grandissant ou lui doit des excuses. »

Certains experts disent que, aussi difficile soit-il, le pardon est la clé de la guérison après avoir été victime d’intimidation.

En 2022, l’auteure et coach de croissance personnelle Jean Walters nous a raconté sa propre expérience de guérison après avoir été victime d’intimidation.

Elle a écrit que les intimidateurs « sont souvent aussi victimes » d’un comportement blessant, et qu’ils « projettent ensuite leur douleur et leur méfiance sur » les personnes qu’ils intimident.

Walters a poursuivi en disant qu’à cause de cela, elle « voit[s] eux tels qu’ils sont vraiment – blessés – et pour ma part je pardonne. »

Histoires liées de YourTango :

À ce stade, les victimes d’intimidation comme celle de la vidéo ci-dessous disent qu’il ne s’agissait pas tant d’excuses que de pardonner à leur intimidateur ce qui les a finalement libérées du traumatisme d’avoir été intimidées.

Bien sûr, le pardon est une chose difficile, et c’est finalement un choix que personne ne doit à quelqu’un qui l’a blessé.

Mais un utilisateur de Reddit a parfaitement compris cette situation qui la frappe de tous les côtés.

« On dirait que ce gars a des problèmes et ne les a pas réglés. »

« Ce n’est pas sur vous, mais aussi bien que je ne vous blâme pas pour votre réponse au moment où il se débat manifestement … et lorsque cela est possible, il est gracieux de pardonner aux personnes qui se débattent. »

C’est une bonne leçon pour nous tous.

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.