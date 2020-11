Faites un achat dans Fortnite pour obtenir 2 mois gratuits de Disney +!

Epic et Disney travaillent ensemble pour se promouvoir mutuellement, mais cette fois, il s’agit du service de streaming Disney +! Il semble que cette relation va se poursuivre dans le futur, car nous avons vu de nombreux croisements avec les produits Disney au fil des ans. Star Wars a sauté dans le jeu, et Marvel a non seulement intégré des skins dans le jeu, mais aussi a infiltré le scénario. D’après la façon dont les choses sonnent, il semble que cela se poursuivra dans un avenir immédiat.

Cette nouvelle offre commence le 10 novembre à 19 h HE et se prolonge jusqu’au 31 décembre 2020. Si vous utilisez V-Bucks ou effectuez un achat en argent réel dans Fortnite, vous obtiendrez Disney + pendant 2 mois gratuits! C’est une très bonne affaire si vous ne l’avez pas encore essayé ou si vous envisagez de vous lancer. Disney + propose une tonne de films Marvel et la plupart du grand catalogue de films et d’émissions de télévision de Disney qui sont sortis au fil des ans. Il comprend également Star Wars, qui a fait des vagues en raison de l’émission de télévision mandalorienne qui est très populaire et qui a récemment abandonné une deuxième saison.

Une fois votre achat effectué, vous pouvez vous rendre sur fortnite.com/disneyplus pour activer votre abonnement. Malheureusement, il semble que ce soit l’un de ces essais gratuits qui vous oblige à entrer une carte de crédit. Bien qu’il ne soit pas facturé immédiatement, si vous oubliez d’annuler l’abonnement, il sera automatiquement facturé et votre abonnement sera renouvelé. Donc, si vous décidez de ne pas payer pour le service, assurez-vous de l’annuler avant que l’abonnement ne soit épuisé!

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette offre, consultez l’article officiel d’Epic à ce sujet.