Plus besoin d’utiliser les AirTags pour suivre les gens : Google et Apple s’associent pour une initiative unique

Vente-unique.com Gazon synthétique 5 m² - ép.35 mm - 1m x 5m - AISHA

Les avantages de posséder une pelouse synthétique sont nombreux : facilité d'entretien, capacité à rester vert tout au long de l'année... Nos gazons synthétiques résistent parfaitement au soleil et ne jaunissent pas. Ce gazon n'a pas besoin d'être sablé sauf s'il est destiné à un usage intensif. Caractéristiques : Dimensions du rouleau : 1m x 5m ou 2m x 5m ou 2m x 10m Épaisseur 35mm Gazon en polyéthylène : matière de qualité qui vous donnera un rendu très doux Densité : 7800 decitex Poids de fibre : 2116 g/m² Jauge : 3/8" Monofilament droit et monofilament frisé Nombre de touffes : 14 700/m² (soit 14 par 10 cm) Résistant aux UV Sans résidus de métaux lourds ou de matériaux chimiques pour un gazon sain pour toute la famille! Mélange de couleur de fibres pour un effet naturel Vendu par bande de 5m², 10m² ou 20m² Infos pratiques : le remplissage au sable sert à trois choses : lester le gazon au sol, redresser les fibres et assurer un drainage optimal. La tenue des fibres dépend du remplissage en sable, plus le remplissage en sable est élevé, plus les fibres restent droites. Comment poser votre gazon synthétique ? Munissez-vous d'un cutter pour couper les bandes de gazon afin de l'adapter avec précision à votre installation. Utiliser des bandes de jointure (100% géotextile non tissées), de la colle ou des clous pour fixer le géotextile. -Préparation du terrain : Nettoyez votre sol en enlevant toutes les herbes, cailloux, morceaux de bois et autres résidus. -Compactez la base afin d'obtenir une surface plane et régulière. -Fixez le gazon avec des clous si vous l'installez dans le jardin. Sur une terrasse, fixez la pelouse avec des bandes de jointures et de la colle. -Evitez les plis en déroulant avec précision vos lés. -Vous pouvez remplir votre gazon synthétique avec le sable : déversez le sable en petite quantité et faites-le pénétrer à l'aide d'un balai. Veillez à installer votre gazon synthétique sur une surface plane en évitant les trous, crevasses et autres anomalies. Placez les lés dans le même sens pour garder le même sens d'inclinaison des fibres BRICOSOL est la marque spécialiste du revêtement de sol et de mur. BRICOSOL vous propose une large gamme de revêtements modernes et de très grande qualité ainsi qu’un grand choix de coloris chaleureux. Les matériaux sélectionnés sont respectueux de l’environnement et vous garantissent une installation durable et esthétique de votre revêtement. Dans le souci de vous accompagner durablement, BRICOSOL s’engage avec vous et vous propose des garanties de longue durée pour votre plus grand confort ! BRICOSOL, votre partenaire sol et mur ! Le délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier. Sont exclus de la garantie commerciale les dommages résultant de l'inobservation des instructions pour l'installation, l'entretien et le stockage mentionnées dans la notice du produit.Dimensions et colisGazon synthétique AISHA : Produit : Longueur 500 cm, Largeur 100 cm, Hauteur 3 cm, Poids 11...