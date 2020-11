‘Saturday Night Live:’ Voici 3 de nos sketches Adam préférés sur ‘SNL’

Dans BlacKkKlansman, il dépeint un flic infiltré, «Flip». Dans Guerres des étoiles, il joue le chef impitoyable et puissant du Premier Ordre, Kylo Ren.

Lors de la visite d’Adam Driver Saturday Night Live, il a tout joué, d’une stérile pétrolière écrasante à son ennemi Guerres des étoiles personnage, Kylo Ren. Voici quelques sketches préférés des fans mettant en vedette cet acteur.

‘Star Wars Undercover Boss: Starkiller Base’

Même le dirigeant du Premier Ordre a besoin d’un regard intérieur sur le fonctionnement de son entreprise. Pour un Saturday Night Live sketch, «Star Wars Undercover Boss: Starkiller Base», Kylo Ren est allé sous couverture en tant que Matt, le technicien radar, pour voir ce que c’était de travailler dans l’entreprise.

Ce n’est pas aussi facile qu’il le pensait et, après une longue journée de travail, il a décidé de partager une annonce révolutionnaire avec ses collègues – qu’il est Kylo Ren. Ils savaient évidemment déjà.

Ce clip est devenu l’un des Samedi soir en direct les vidéos YouTube les plus populaires, avec plus de 50 millions de lectures depuis sa première. Cela a également suscité l’idée pour Kylo Ren de se lancer dans une autre aventure sous couverture dans le Premier Ordre.

Lorsque le conducteur est revenu à Saturday Night Live suite à la sortie du dernier Guerres des étoiles film, il était sûr de reprendre son rôle de Kylo Ren dans la série comique. Cette fois, cependant, le personnage était sous couverture en tant que stagiaire nommé Randy pour le sketch, « Undercover Boss: Where Are They Now? »

Kylo Ren s’est fait de nouveaux amis, et bon, il n’en tue qu’un seul, mais il a une nouvelle perspective de la vie dans le Premier Ordre. Le sketch a également obtenu plus de 15 millions de vues sur YouTube par les fans.

‘Journée pour l’emploi’

C’était la journée de la carrière à l’école et le père extrêmement vieux de Mordecai (Pete Davidson), Abraham H. Parnassus, allait faire une présentation. En tant que pétrole stérile, il y a certaines choses que les enfants devraient savoir. Ce n’est pas un travail pour le faible, en particulier son ennemi, HR Pickens.

Complet avec un oiseau mort, des soleils de Capri et une collation «saine», ce personnage a donné de nombreux conseils inspirants aux enfants. Il a ruiné l’esprit du plus faible de la classe, qui se trouvait être son fils. (Quelques-uns des membres de la distribution ont même brisé le personnage, grâce à la perruque de Driver et à ses talents d’acteur.)

‘Lent’

Partenariat avec Halsey et quelques Saturday Night Live membres de la distribution, Driver est apparu dans un clip vidéo intitulé « Slow ». Sa voix dans la chanson était encore plus basse que d’habitude, la prenant gentiment et lentement pour son rendez-vous dans le sketch. Un peu trop lent pour certaines filles, même en ce qui concerne les activités quotidiennes comme la conduite.

Certains Guerres des étoiles films mettant en vedette Kylo Ren sous forme non-stagiaire, y compris Star Wars: La montée de Skywalker et Star Wars: Le réveil de la force, sont disponibles sur la plateforme de streaming de Disney. Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.