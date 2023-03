Le casting du film Super Mario Bros. célèbre le « jour de Mario » en chantant la chanson thème

Avant la sortie en salles de Le film Super Mario Bros. le mois prochain, les membres de la distribution mettront à nouveau leurs talents vocaux à profit pour célébrer « Mario Day ». Chaque année, le 10 mars (ou 10 mars ou 10 MAR), les fans de Nintendo célèbrent le Super Mario Bros. la franchise. En l’honneur du grand jour, le casting a rejoint Jimmy Fallon et The Roots sur Le spectacle de ce soir pour chanter sur l’air classique du jeu vidéo original. Et par là, nous entendons qu’ils font de leur mieux pour imiter la musique du jeu vidéo 8 bits avec leur voix. Vous pouvez voir comment cela se passe en regardant la vidéo ci-dessous.





Avec Fallon et The Roots, la vidéo présente Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Princesse Peach), Keegan-Michael Key (Crapaud), Jack Black (Bowser), Seth Rogen (Donkey Kong) et Fred Armisen (Cranky Kong). Sont également présentés Super mario le créateur Shigeru Miyamoto et le fondateur d’Illumuination Chris Meledandri, les producteurs du film. Miyamoto a même l’opportunité de recréer les sons de Mario perdant une vie.

FILM VIDÉO DU JOUR

Charles Martinet, qui interprète Mario dans les jeux vidéo depuis des décennies, exprime un rôle mystérieux dans le nouveau film qui n’a pas encore été révélé. Il y a eu un certain niveau de critiques sur le casting, car de nombreux fans de jeux vidéo voulaient que Martinet reprenne le rôle de Mario, mais les cinéastes ont soutenu le casting de Pratt et ont promis que les fans seraient satisfaits du résultat.

« Pour nous, cela avait tout son sens », ont déclaré les réalisateurs Michael Jelenic et Aaron Horvath à Total Film. « Il est vraiment bon pour jouer un héros col bleu avec une tonne de cœur. Pour la façon dont Mario est caractérisé dans notre film, il est parfait pour ça. »





Le film Super Mario Bros. ramène le plombier sur grand écran

Éclairage

Jelenic et Horvath réalisent en utilisant un scénario de Matthew Fogel. En optant pour l’animation et en présentant des personnages, des objets et des lieux qui ressemblent exactement à ceux des jeux, Le film Super Mario Bros. est clairement beaucoup plus fidèle au matériel source que le précédent film d’action en direct sorti en 1993. Cela a suscité beaucoup d’enthousiasme chez les fans qui ont hâte de voir une version plus familière de Mario sur grand écran. Même avec le changement de sa voix. cela pourrait très bien être le Super Mario Bros. film que certains fans ont attendu toute leur vie.

Le film Super Mario Bros. sortira en salles le 5 avril 2023.