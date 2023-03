Acteurs de « María, la del barrio » décédés au fil des ans

« María, celle du quartier » est un feuilleton mexicain dans lequel Thalía a joué entre 1995 et 1996 et qui a marqué la fin de la « Trilogie des Marías ». Cette production de Televisa était basée sur « Les riches pleurent aussi », de 1979.

Outre le chanteur également, la fiction a réuni Fernando Colunga dans le rôle de Luis Fernando De la Vega Monténégro, un Itatí Cantoral dans le rôle antagoniste de Soraya Montenegro, entre autres figures du spectacle aztèque.

En raison de son succès retentissant dans son pays d’origine, « Maria, celle du quartier» a traversé les frontières du Mexique et Il a été diffusé dans divers pays hispanophones, dont le Pérou.

Aujourd’hui, parler de ce feuilleton, c’est évoquer cette jeune femme humble, sans instruction et rêveuse, qui travaille comme collectrice de matières recyclables dans une décharge publique, dont la vie bascule lorsque sa marraine Casilda décède et qu’elle est envoyée vivre chez un homme d’affaires Fernando de la Vega. , où il rencontre l’amour de sa vie, mais où il connaît aussi le mal et les plus grandes peines qu’il peut à peine supporter.

Le visage étonné que fait María en voyant la maison où elle vivra désormais (Photo: María, celle du quartier / Televisa)

Parce que près de 25 ans se sont écoulés depuis la création du premier chapitre de ce feuilleton, nous passons en revue les acteurs qui ont cessé d’exister tout au long de cette période, mais dont nous nous souvenons tous pour le rôle qu’ils ont joué.

IRAN EORY

Actrice Irán Eory dans « María, la del barrio » (Photo: Televisa)

Iran Eory a joué contre Victoria Montenegro de De la Vega. Elle est née le 21 octobre 1937 à Téhéran, en Iran (d’où elle a adopté son nom de scène). À l’âge de 16 ans, elle a remporté un concours de beauté à Monaco et à cette époque, elle a commencé sa carrière dans le cinéma espagnol et au cours des trois décennies suivantes, elle a alterné ses performances dans le genre en Argentine et en Italie, ainsi qu’au Mexique.

En 1969, elle arrive au pays aztèque accompagnée de ses parents et est invitée par l’écrivain Yolanda Vargas Dulché à tourner le film « Rubí », avec Aldo Monti et Carlos Bracho, où elle incarne une femme physiquement très belle, mais sans sentiments.

L’actrice a cessé d’exister à l’âge de 64 ans le 10 mars 2002 en raison d’une embolie et d’une hémorragie cérébrale au Mexique, le pays où elle vivait.

BARBE MECHE

L’actrice Meche Barba dans « María la del barrio » (Photo: Televisa)

Meche Barba a joué Guadalupe Linares « Lupe ». Elle est née à New York le 24 septembre 1922, en plus d’être actrice de cinéma et de télévision, elle était danseuse et rumbera mexicaine.

Il a commencé sa carrière dans le populaire théâtre de tentes à seulement six ans. Après avoir reçu une formation et alterné avec de grandes figures du théâtre, l’actrice fait ses débuts au cinéma en 1944 dans le film « Sota, caballo y rey ». Sa participation stellaire au film « Humo en los ojos » (1946), l’a établie comme l’une des principales représentantes du soi-disant cinéma Rumberas de l’âge d’or du cinéma mexicain, étant également la seule Mexicaine parmi les cinq principales stars de le genre. .

L’actrice est décédée à l’âge de 77 ans à Mexico le 14 janvier 2000 des suites d’une maladie cardiaque. Elle présentait des problèmes de santé d’origine respiratoire depuis le milieu de l’année précédente.

RENÉ MUÑOZ

L’acteur René Múñoz dans « María, la del barrio » (Photo: Televisa)

René Múñoz a joué « El Veracruz ». Il est né à La Havane le 19 février 1934, mais une grande partie de son travail a été réalisé au Mexique.

On se souvient également du scénariste et scénariste de feuilletons cubains pour avoir joué San Martín de Porres dans deux films : l’espagnol « Fray Escoba » (1961) et le mexico-péruvien « Un mulâtre nommé Martín » (1974) ; et pour son rôle principal dans les telenovelas mexicaines : « San Martín de Porres » (1964) et « El cielo es para todos » (1979).

Il meurt à l’âge de 66 ans le 11 mai 2000 à Mexico, victime d’un cancer et de complications rénales et oesophagiennes, laissant inachevée sa participation et l’adaptation de « Abrázame muy fuerte ».

TITO GUIZAR

L’acteur Tito Guízar dans « María, la del barrio » (Photo: Televisa)

Tito Guízar a joué le père Honorio. Il est né à Guadalajara le 8 avril 1908 et était considéré comme le premier héros de cinéma du Mexique, car il a représenté le premier charro mexicain au cinéma avec « Allá en el Rancho Grande ».

Dans les années trente, sa carrière à Hollywood décolle. Il a été l’animateur pendant sept ans d’une des premières émissions bilingues à la radio américaine sur CBS. Pendant ce temps, il a joué dans plusieurs films de Paramount Pictures, en alternance avec des acteurs déjà célèbres tels que Bob Hope, WC Fields, Virginia Bruce, Dorothy Lamour et Ray Milland. Mais ses succès aux États-Unis ne l’ont pas fait se dissocier de son cher Mexique.

Il a poursuivi sa carrière jusqu’à un âge avancé en chantant dans des palenques et des boîtes de nuit, ainsi qu’en jouant à la télévision. Il est décédé le 24 décembre 1999 à San Antonio, Texas.

NINO SÉVILLE

L’actrice Ninón Sevilla dans « María, la del barrio » (Photo: Televisa)

Ninón Sevilla a joué Caridad. Elle est née à La Havane le 10 novembre 1923. En plus d’être actrice de cinéma et de télévision, elle était danseuse, showgirl et rumbera cubaine vivant au Mexique.

Il a commencé sa carrière dans les boîtes de nuit et les spectacles de son Cuba natal. En 1946, il arrive au Mexique aux mains du réalisateur et producteur Fernando Cortes. Cette même année, il réalise son premier film au Mexique, « Carita de cielo ». En 1948, il a joué dans « Revancha », du cinéaste Alberto Gout, avec qui il a formé un célèbre film haltère dans une série de films mémorables du soi-disant Cine de Rumberas de l’âge d’or du cinéma mexicain. Après plusieurs années d’absence, l’actrice a repris sa carrière artistique dans les années 1980, restant en force à travers les feuilletons mexicains.

L’actrice est décédée le 1er janvier 2015, à l’âge de 91 ans, des suites d’un arrêt cardiaque. Le rumbera était hospitalisé depuis les jours précédents en raison d’une pneumonie.

FORONDA PITUKA

L’actrice Pituka de Foronda dans « María, la del barrio » (Photo: Televisa)

Pituka de Foronda a joué Carolina Monroy « Seño Caro ». Il est né à Santa Cruz de Tenerife, Îles Canaries, le 16 juillet 1914.

Il a joué au théâtre et à la télévision, participant à plusieurs feuilletons. Son premier travail à la télévision remonte à 1963 dans le roman « L’inconnu ».

L’actrice est décédée à l’âge de 85 ans le 12 novembre 1999 à Mexico, soi-disant de causes naturelles.

AURORA MOLINA

L’actrice Aurora Molina dans « María, la del barrio » (Photo: Televisa)

Aurora Molina a joué Casilda Pérez. Il est né le 13 mars 1931 à Valence, en Espagne. Enfant, elle a quitté son pays natal avec sa famille à la suite de la guerre civile et s’est installée en France pendant trois ans, puis en 1942, ils ont déménagé au Mexique alors qu’elle avait 11 ans. Elle a étudié l’économie à l’UNAM, mais son amour pour le théâtre l’a amenée à abandonner son diplôme et à s’inscrire à l’Académie Andrés Soler.

Elle fait ses débuts comme actrice au théâtre en 1954. Elle excelle dans tous les domaines : cinéma, théâtre et télévision, c’est dans ce dernier qu’elle s’impose comme première actrice. Au cinéma, il fait ses débuts dans le film « Nazarín ». Au théâtre, il a travaillé dans des œuvres telles que « La vie est un rêve » et « Los años de prueba ». Elle s’est également démarquée en tant que réalisatrice, productrice, présentatrice et poétesse.

Elle est décédée à l’âge de 73 ans le 24 février 2004 à Reynosa, Tamaulipas, des suites de la leucémie dont elle souffrait.

SILVIA CAOS

L’actrice Silvia Caos dans « María, la del barrio » (Photo: Televisa)

Silvia Caos a joué Nana Calixta Popoca. Elle est née à La Havane le 10 août 1933. Elle a quitté son pays et s’est rendue au Mexique, où elle a obtenu sa nationalité et a commencé sa carrière d’actrice, faisant ses débuts en 1958 dans la telenovela « Más allá de angoissé ».

Une grande partie de sa carrière s’est développée à la télévision, participant à plus de 20 feuilletons, parmi les plus connus « Quinceañera », « María la del barrio » et « La usurpadora ». Il a également participé à des films tels que « Marriage and Sex », « Omen » et « The Mexican ». Sa dernière performance dans les mélodrames remonte à 2002 dans « ¡Vivan los niños ! », où elle interprétait la diabolique Porfiria Palacios.

Il est décédé le 16 avril 2006 d’un cancer du poumon à l’âge de 72 ans. Elle avait une dépendance au tabac.