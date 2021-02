Examen de Microsoft Surface Pro 7+: un pas de géant dans les performances graphiques

En nommant cette tablette Windows Surface Pro 7+, Microsoft sous-entend à tort qu’il s’agit d’une sorte de mise à niveau mineure de la Surface Pro 7. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité: nous voyons rarement des mises à niveau aussi massives de la puissance du processeur et du processeur graphique, ainsi que vie de la batterie. Il propose également une option LTE et un châssis absolument silencieux et sans ventilateur.

Bien sûr, quelques décisions nous ont fait nous gratter la tête. Pourquoi devons-nous choisir entre un slot microSD intégré ou l’option LTE? Thunderbolt n’est toujours pas là non plus. Mais même ces défauts ne peuvent vraiment pas gâcher un saut passionnant dans la performance. Il s’agit du meilleur Surface Pro de plusieurs générations, et pour le moment aussi de la meilleure tablette Windows du marché.

Cette revue fait partie de notre tour d’horizon des meilleurs ordinateurs portables. Allez-y pour obtenir des informations sur les produits concurrents et comment nous les avons testés.

Spécifications et fonctionnalités de Surface Pro 7+

Lorsque nous examinons les spécifications de Surface Pro 7+, notez qu’au moment de la publication, la seule source de vente au détail que nous avons pu trouver était la propre boutique en ligne de Microsoft. Incidemment, épeler le nom comme «Surface Pro 7+» ou «Surface Pro 7 Plus» fonctionne, mais le nom complet est Surface Pro 7+ for Business. Il est livré avec Windows 10 Pro, qui offre plus de fonctionnalités de gestion et de sécurité que la version familiale.

Contrairement aux anciens appareils Surface Pro, où le modèle de base était souvent inadéquat, chaque configuration de Surface Pro 7+ disponible est solide. Alors que la version Core i3 / 8 Go / 128 Go à 900 € est un peu restreinte en termes d’espace de stockage, au moins elle ne lésine pas sur la RAM.

Mark Hachman / IDG La Surface Pro 7+ de Microsoft fournit un écran suffisamment lumineux pour travailler à l’extérieur par temps ensoleillé, bien que l’ombre soit préférée.

Conception de Surface Pro 7+

La gamme Surface Pro de tablettes Windows de Microsoft est restée en grande partie inchangée depuis la Surface Pro 3. Il s’agit d’une tablette Windows de 12 pouces avec une béquille robuste qui s’incline presque à plat. Microsoft a toujours été fier de la conception de la charnière de la Surface Pro, et c’est justifié: il permet un triple usage en tant que tablette, bloc de dessin et quelque chose de proche d’un ordinateur portable à clapet traditionnel.

Mark Hachman / IDG Les comprimés à clapet s’inclinent généralement à environ 45 degrés. La Surface Pro 7+ peut s’incliner presque à plat, toujours solidement soutenue par sa béquille.

Microsoft a fabriqué la Surface Pro 7+ à partir de ce qu’il appelle une «conception monocoque en magnésium avec une ventilation périphérique cachée». La construction monocoque confère à la tablette une résistance structurelle, tandis que le magnésium sert de caloduc passif vers le monde extérieur, renforcé par les minuscules évents coupés dans la périphérie du châssis. Les modèles Core i3 et Core i5 sont des conceptions entièrement sans ventilateur, qui dépendent absolument de ces méthodes de distribution de chaleur passive. Comme le révèlent nos tests de performance, ces superbes améliorations sans la distraction d’un fan valent vraiment la peine d’être applaudies.

L’écran de la Surface Pro 7+ est toujours aussi lumineux et beau, offrant à la fois les modes de couleur «Amélioré» et sRGB. Microsoft perpétue la tradition Surface consistant à découper des lunettes assez substantielles autour de l’écran – environ 1,5 cm sur les côtés en mode paysage et environ 1,2 cm en haut et en bas. Esthétiquement, ils deviennent de plus en plus laids chaque année à mesure que les cadres d’écran des ordinateurs portables continuent de rétrécir. Mais ils sont toujours utiles lorsque la Surface Pro 7+ est réellement utilisée comme une tablette, vous pouvez donc la saisir sans déclencher accidentellement quelque chose.

Chaque fois que je teste une tablette Surface, je me rends compte une fois de plus à quel point il peut être pratique de transporter une tablette, en cliquant sur la béquille pour regarder une vidéo sur un couvre-lit, des genoux ou une table d’appoint. Si je n’étais pas si inquiet à l’idée de tirer sur l’écran, je l’aurais peut-être même apporté dans la cuisine.

Mark Hachman / IDG Surface Pro 7+ de Microsoft dans une inclinaison plus traditionnelle, où la béquille étroite est visible. Notez comment la charnière du Type Cover se replie là où elle rencontre le clavier. Visibles sont l’emplacement du connecteur de surface, ainsi que les ports USB de type A et de type C.

Les représentants de Microsoft m’ont dit que l’écran était plus fin pour accueillir une batterie plus grande de 50,4 watts-heure. (Windows a signalé que la batterie était un peu plus petite que les affirmations de Microsoft, à 48,9 Wh.) Microsoft ne nous a pas fourni une luminosité d’affichage nominale, mais nous l’avons mesurée à environ 500 lumens.

Malheureusement, Microsoft est resté fidèle à ses choix de ports vieillissants. L’USB-A intégré peut être utilisé avec un clavier ou une souris filaire. Microsoft utilise toujours l’ancien Surface Connector comme port de chargement ou comme connexion au Surface Dock 2.

Mark Hachman / IDG

Le Surface Connector était autrefois très en avance sur son temps, mais il est maintenant un peu en retard. Le port USB-C accueille le vaste écosystème de concentrateurs USB-C, mais il n’est pas compatible Thunderbolt, comme de plus en plus d’ordinateurs portables de nos jours. Toute sortie de moniteur doit être acheminée via le Surface Connector vers la Surface Dock 2, qui, comme une station Thunderbolt 3, pilote deux écrans 4K à 60 Hz chacun. Pourtant, c’est une solution propriétaire qui vous enferme dans l’écosystème Surface.

Mark Hachman / IDG Les modèles LTE antérieurs des appareils Surface de Microsoft seraient livrés avec à la fois un compartiment SIM LTE et un emplacement microSD. Plus maintenant. Ici, vous pouvez voir le nanoSIM cubby sous la béquille à gauche, ainsi que le compartiment SSD amovible à droite.

Derrière la béquille, il y a deux changements. Les options LTE sont livrées avec un petit compartiment pour insérer un nanoSIM, et cela semble être à l’exclusion du slot microSDXC, qui est réservé aux modèles Wi-Fi uniquement. (Vous pouvez éjecter le nanoSIM cubby à l’aide d’un outil d’éjection de carte SIM, bien que vous deviez l’insérer plus profondément que prévu avant qu’il ne se déverrouille.) C’est un changement par rapport aux anciennes tablettes Surface Pro. Dans la Surface Pro (2017), Microsoft a placé l’emplacement microSIM LTE à côté de l’emplacement microSDXC, vous permettant d’avoir les deux.

Du côté le plus lumineux, la Surface Pro 7+ est livrée avec un SSD amovible, une première pour la série Surface Pro. Bien que Microsoft envisage cette fonctionnalité comme une commodité pour la gestion informatique de l’entreprise, la société fournit des directives générales et des instructions spécifiques à l’appareil pour retirer le SSD. Comme le nanoSIM cubby, vous pouvez accéder au compartiment SSD avec un outil d’éjection de carte SIM, qui est partiellement fixé par un aimant puissant. Le SSD semble pouvoir être dévissé avec un tournevis Torx de taille correcte. Nous aurions préféré le cubby hybride SIM / SSD présent dans la Surface Pro X, lui-même une sorte de Batman au-delà vision de la série Surface Pro.

Mark Hachman / IDG Vous pouvez faire sauter le haut du compartiment SSD avec juste un outil SIM. Il est également tenu magnétiquement.

Malheureusement, la Surface Pro 7+ n’est pas un appareil compatible 5G, mais vous avez la possibilité d’utiliser l’eSIM intégrée de l’appareil ou d’insérer une carte SIM physique dans le plateau. Nous avons utilisé cette dernière méthode pour tester le LTE en ville, en effectuant un test de vitesse et en diffusant une vidéo 4K à partir de YouTube à des endroits sélectionnés. Les performances sans fil étaient adéquates, juste au-dessus de 20 Mbps en aval, sauf si j’étais en vue de la tour, lorsque les performances ont grimpé à 158 Mbps. Vidéo diffusée sans accroc.

Mark Hachman / IDG La Surface Pro 7+ dispose de la nouvelle Out of the Box Experience (OOBE) qui promet d’ajuster certains aspects de votre bureau pour des utilisations spécifiques, par exemple en ajoutant la Xbox Game Bar à votre barre des tâches. Nous avons coché toutes les cases … mais n’avons remarqué aucun changement.

Clavier et pavé tactile pour Surface Pro 7+

Les tablettes Surface Pro de Microsoft sont toujours livrées avec un coût caché: le clavier Type Cover pour Surface Pro. Bien que vous puissiez utiliser le clavier à l’écran intégré de Windows, un bon clavier matériel est une exigence presque mais non absolue pour la Surface Pro pour une productivité maximale.

Microsoft en fournit deux: le lien non produit Surface Pro Type CoverRemove (130 €) et le lien non-produit Surface Pro Signature Type CoverRemove (160 €), qui se connectent magnétiquement aux tablettes et protègent l’écran lorsqu’il n’est pas utilisé. (Vous êtes également libre d’utiliser votre propre clavier USB ou Bluetooth.) Ils sont par ailleurs identiques, à l’exception du fait que le couvercle du type Signature comprend du tissu Alcantara et une variété de couleurs, actuellement Platinum, Ice Blue et Poppy Red. Le Type Cover vanille de Microsoft est livré dans un noir neutre.

Mark Hachman / IDG Microsoft a livré notre Surface Pro 7+ avec ce clavier Type Cover pour Surface Pro, qui offre une expérience de frappe confortable mais un pavé tactile un peu exigu.

Bien que taper sur un Type Cover n’offre pas le même confort ou la même stabilité que le clavier d’un ordinateur portable, ils se rapprochent étonnamment. La charnière Surface Pro de Microsoft incline légèrement le clavier, connecté via un deuxième connecteur Surface qui alimente le rétroéclairage du clavier et fournit une connexion d’E / S filaire. (Il existe trois niveaux de rétroéclairage avec une quantité minuscule de purge de lumière.) La série Surface Book de Microsoft offre le plus grand déplacement du clavier, maintenant à 1,55 mm; mais les touches spacieuses du Type Cover légèrement plus aplatis fonctionnent toujours bien pour un travail à long terme. Le trackpad sur toutes les options est petit, mais fonctionnel.

Aucune des tablettes Surface Pro, cependant, n’a tout à fait résolu le problème de «capacité de tour» de taper sur vos genoux. La double charnière reliant le clavier à la tablette Surface Pro 7+ ne peut toujours pas toujours tenir la tablette si elle bascule vers l’avant sur vos genoux. La béquille fine en métal s’enfonce toujours dans vos cuisses. Parce que la tablette est conçue pour s’incliner, elle ne peut tout simplement pas fonctionner aussi bien sur une table à plateau d’avion qu’un clapet de taille similaire ou une tablette plus petite comme la Surface Go 2.

Les tablettes Surface Pro offrent une sortie créative avec leur compatibilité avec les stylets. Pour cela, vous aurez besoin de l’un des liens non-produit Surface PensRemove de Microsoft à 100 € ainsi que du Surface Dial presque oublié. En utilisant un stylet Surface et d’autres stylets en interne, nous avons constaté une réactivité constante par rapport aux autres tablettes Surface récentes.

Continuez à lire pour en savoir plus sur la superbe webcam 1080p et, bien sûr, sur les performances.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂