Avant Emily à Paris : le film touchant avec Lily Collins et Keanu Reeves à regarder sur Netflix

Le service de diffusion en continu Netflix commence à clôturer un grand 2021, au cours duquel ils ont battu le record d’audience à deux reprises, et continueront d’offrir le meilleur à ses millions d’abonnés avec un contenu plus intéressant. L’une des premières qui arrivera bientôt sur la plate-forme est la deuxième saison de Emilie à Paris, Protagonisée par Lily Collins, qui a un autre projet incontournable que vous devez voir.

Il s’agit de Jusqu’à l’os, un film écrit et réalisé par Marti Noxon qui se concentre sur la lutte contre l’anorexie. Dans son intrigue, il y a une netteté constante et une description ouverte de ce que des milliers de jeunes traversent pour concilier les attentes de la société en matière de beauté avec les leurs. Il a été officiellement créé en janvier 2017 au Festival du film de Sundance et a été diffusé en streaming sept mois plus tard.

L’histoire tourne autour Ellen ou encore Eli, une rebelle de 20 ans souffrant d’anorexie qui a passé la majeure partie de son adolescence dans des programmes de récupération, qui lui ont seulement fait perdre du poids. Déterminée à trouver une solution, sa famille déstructurée l’envoie en thérapie de groupe pour jeunes, animée par un médecin non traditionnel. Ellen est très surprise par les normes non conventionnelles et se sent protégée par le reste de ses camarades de classe. Maintenant, elle devra trouver comment faire face à sa dépendance et s’accepter afin de combattre ses démons. Marti Noxon, une vétéran de la télévision, apporte ses talents de conteuse à ce début admirable, s’attaquant aux défis de l’estime de soi avec un sens de l’humour rafraîchissant et une sincérité.

La fille du musicien mythique Phil Collins est celle qui incarne Ellen, dans l’un des meilleurs rôles de sa carrière, accompagnée de Keanu préfet comme le Dr William Beckham, qui essaie de l’aider sur son chemin. Le reste du casting est complété par Carrie Preston, Lily Taylor, Alex Sharp, Liana Liberato, Brooke Smith, Leslie Bibb, Kathryn Prescott, Ciara Bravo, Maya Eshet, Lindsay McDowell, Retta, Joanna Sanchez Oui Alanna Ubach.

Si vous êtes fan de Lily Collins, vous ne pouvez pas manquer ce film avant la première de la deuxième saison de Emilie à Paris, Quoi arrive sur Netflix le 22 décembre. Là, nous verrons Emily plus installée dans la ville française, même si elle s’adapte toujours à ses coutumes. Rappelons-nous que dans le premier volet, il a été durement critiqué par les citoyens locaux, bien que les opinions générales importaient peu et reviendront pour plus.

