De la couverture en direct à TikTok, le responsable des médias sociaux de Giuseppe Conte parle de sa stratégie sociale

L’expérience gouvernementale de Giuseppe Conte il s’est terminé il y a quelques jours, salué par l’appréciation de centaines de milliers de personnes. Au cours des deux dernières années et demie, l’avocat et conférencier devenu Premier ministre en juin 2018 a en fait reçu plusieurs critiques alternées par presque toutes les forces politiques, mais au cours de la pandémie de coronavirus, une tranche substantielle de la population reconnue dans l’ancien premier ministre un symbole d’unité nationale. Sa monter sur les réseaux sociaux en témoigne: ses pages ont rassemblé des millions de followers sur tous les canaux, et le discours d’adieu du gouvernement et des citoyens publié le 13 février sur Facebook s’est terminé en haut du système de suivi de la plateforme.

Après l’ancien premier ministre sur les réseaux sociaux pendant la durée des deux gouvernements présidés par Conte, il y a toujours eu gestionnaire des médias sociaux Dario Adamo: né en 1986 et ancien responsable de la communication web pour le groupe parlementaire au Sénat du Mouvement 5 étoiles. 45secondes.fr l’a rejoint pour un bilan de l’activité et de l’expérience de ces derniers mois.

Commençons par le discours du 13 février: 1,3 million de likes; 15 millions de personnes touchées. Comment s’est passée la genèse, vous attendiez-vous à cette réaction?

Quelques jours avant la cérémonie de la cloche, nous avions discuté avec le président Conte de la possibilité d’un poste à l’occasion de cet anniversaire. Il a accueilli positivement la proposition et, comme cela s’est produit pour d’autres articles, nous nous sommes occupés de la rédaction ensemble: nous avons prévu une piste qu’il a ensuite fait sienne, et ce qui a été publié sur Facebook est sorti. Compte tenu de l’occasion et du climat, nous nous attendions à une réaction positive, que j’avais également prédite au président Conte dans certains termes; nous ne nous attendions certainement pas à ce qu’il devienne le poste le plus engageant au monde pour cette journée.

Y a-t-il eu des phases de gestion de Conte qui correspondaient à un plus grand nombre d’interactions et de commentaires sur ses canaux sociaux?

La phase de la pandémie et surtout les mois les plus difficiles – Mars, avril et mai – il y avait des mois au cours desquels il y avait aussi une plus grande exposition de la part du Premier ministre, car il devait dire et expliquer aux citoyens les décisions qui étaient prises; à ces occasions, le nombre et les interactions ont également augmenté. Les posts qui ont touché le plus de monde en moyenne étaient évidemment ceux liés aux conférences de presse, mais aussi l’intervention publiée dans Pâques: c’était le premier grand anniversaire que les citoyens auraient passé loin de leurs proches, et ce souhait dans un moment difficile a suscité un très grand nombre de réactions.

En général, de nombreuses interventions d’un certain type ont affecté pendant la première phase de la pandémie: une par exemple s’est particulièrement bien déroulée et a été publiée dans jour de la fête tricolore, avec une simple image de notre drapeau et un texte qui nous a rappelé combien il était important à ce moment-là de se rallier autour de ces symboles.

Pour un pays que nous décrivons toujours comme extrêmement divisé, certains des postes qui reçoivent le plus d’éloges semblent être ceux qui indiquent le contraire, pour unir tout le monde indépendamment des couleurs politiques.

Je crois que là où il y a une perspective d’unité, où la question de responsabilité nationale envers le pays et ses citoyens, la réponse est entendue. Un autre poste qui a réussi est celui du 26 janvier, relatif à la démission du Président de la République. Dans cette intervention, ce qui se passait entre le palais Chigi et le Quirinale a été largement expliqué; Conte a expliqué comment les dimisisoni démissionnés étaient au service de la formation d’un gouvernement qui offrait une perspective d’unité nationale, et le poste était compris et apprécié par plus d’un demi-million de personnes.

Parmi les interventions sociales les plus diffusées en ligne et hors ligne, il y a les conférences de presse en direct, critiquées par les opposants politiques parce qu’elles ont été diffusées sur la chaîne personnelle de Conte. Comment est née l’idée?

Nous devions arriver à autant de personnes que possible pour leur communiquer les nouvelles à venir dans un moment aussi délicat, et pour cette raison tous les canaux de communication dont nous disposions ont été utilisés. Dans un monde où tout le monde est connecté et utilise les réseaux sociaux, il aurait été faux d’ignorer le direct Facebook; en ce qui concerne l’utilisation de la page personnelle de Conte, il faut considérer que déjà lors du premier dpcm le profil avait déjà 5 fois le nombre de followers de la page institutionnelle du Palazzo Chigi et aurait donc atteint plus de monde. Nous avons utilisé les deux, en plus bien sûr de Twitter, d’Instagram, du site gouvernemental et des télévisions qui pouvaient relayer ce signal en direct.

Compte tenu de la propension aux émissions en direct sur Facebook, comment se fait-il que vous n’ayez pas envisagé le même type de contenu sur TikTok pour toucher une partie plus jeune de la population?

Nous y avons pensé, mais c’est une plateforme qui préfère un type de contenu très court et très léger. Bien qu’il soit possible d’atteindre de nombreux jeunes, ce n’est pas une plate-forme permettant de transmettre des messages longs, importants et lourds; nous nous sommes concentrés sur Instagram de ce point de vue.

Comment mettre en place un tel travail sur différents réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram?

Entre Facebook et Instagram le travail était parfois similaire: il arrivait souvent que les publications soient identiques, même si dans la production du matériel pour Instagram nous nous sommes beaucoup plus concentrés surélément visuel des photographies et du contenu ci-joint. Nous avons eu quelques difficultés à faire du direct sur Instagram, où ils sont conçus pour ceux qui ont un téléphone portable en main et font un usage très direct du média; avec quelques astuces techniques nous avons réussi à y amener les conférences de presse.

Sur Instagram, cependant, la communauté est avant tout différente, ils sont beaucoup plus jeunes. Aussi sur Twitter il y a un public particulier: il est beaucoup plus fréquenté par les initiés et moins par les gens, par les gens, par la population au sens large qui était le véritable destinataire des communications de Conte. Pour cela nous n’avons pas investi beaucoup d’énergie: nous l’avons utilisé à l’occasion de messages institutionnels et d’actualités urgentes car en cela il est très efficace, et les tweets peuvent être facilement repris ailleurs.

Parlant de relations avec les citoyens, notamment sur Instagram, de nombreuses pages de soutien à l’ancien Premier ministre sont nées, comme Le bimbe di Conte. Comment vous y êtes-vous lié?

C’est un phénomène qui nous a ravi et qui en général a des dizaines de profils. Ils sont nés à cette époque où même la population normalement la plus éloignée de la politique rencontrait son Premier ministre; c’est arrivé tout naturellement à l’occasion des premières annonces liés au coronavirus. De temps en temps, j’ai mis à jour le président Conte qui n’a manifestement pas eu le temps de suivre le phénomène de près; Je me suis limité à signaler l’arrivée des messages soutien et quels types de messages sont venus.

Comment était la relation entre Conte et les réseaux sociaux que vous avez suivis pour lui?

Conte a commencé son expérience gouvernementale sans jamais avoir eu de canal social auparavant. Il a commencé avec nous pour connaître ce monde avec ses risques et ses possibilités, et il y a toujours eu une grande collaboration, discussion et activité avec l’équipe sociale. Il a tout de suite compris le potentiel de ces chaînes pour rendre compte du travail d’une personnalité publique. Le pistes pour le contenu ils pourraient commencer avec moi ou avec le personnel, ou ils pourraient commencer avec lui et être examinés par nous; cela a toujours été un effort d’équipe et, en général, a toujours examiner les messages et il voulait souvent intervenir sur l’opportunité de sortir ou non avec un contenu.

Dans la transition du gouvernement Conte I au gouvernement Conte II, est-ce que quelque chose a changé dans la langue utilisée et dans le contenu privilégié parmi les publications sur les réseaux sociaux?

Pas tellement. Le cadre ou le contenu n’ont pas changé, précisément parce que les réseaux sociaux ont été interprétés par Conte comme un canal transparent pour communiquer aux citoyens ce qu’il faisait. Certaines choses ont changé dans le contexte de l’urgence du coronavirus: la situation a créé les conditions pour une une communication gouvernementale plus homogène et d’envoyer des messages de manière plus coordonnée. Ce qui a un peu changé, c’est la comment ça fonctionnait avec les autres forces qui composaient la majorité, mais Conte a toujours maintenu une ligne homogène: des idées pour nous ils sont arrivés déjà médiatisés du point de vue politique, et la synthèse était la tâche de Conte.

