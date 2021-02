Dead by Daylight devient un chantier: ce sont les prochaines étapes

Le dernier grand Mise à jour 4.5.0 Pour Mort à la lumière du jour n’a apparemment pas généré la réponse positive dans la communauté des joueurs que les développeurs de Behaviour Interactive avaient souhaité. Il semble que plus a été détruit que réparé.

Maintenant, les développeurs DbD ont publié un premier plan dans lequel ils listent les correctifs et ajustements à faire avec les prochains correctifs afin de résoudre les plus gros problèmes.

Dead by Daylight: les changements à venir

L’un des Principales critiques concernait le interface utilisateur révisée Du jeu. Pour la venue 4.5.2 mise à jour Les premiers changements ont déjà été apportés, ce qui devrait rendre le HUD moins déroutant et moins cohérent:

Statut des survivants est déplacé vers le bas

est déplacé vers le bas Compteur de crochet se déplace plus bas

se déplace plus bas Compteur de générateur déplacé vers la gauche

déplacé vers la gauche Les textes loin des objets

loin des objets Avis sur les compétences sont désormais évolutives dans le HUD

sont désormais évolutives dans le HUD Barre de progression du saignement et du crochet ont été agrandis

Il s’agit du premier projet d’adaptation de l’interface utilisateur, qui était l’une des principales critiques de la nouvelle mise à jour. © Behaviour Interactive

De plus, les développeurs prévoient d’autres ajustements, qui ne trouveront leur chemin dans « Dead by Daylight » qu’avec des correctifs ultérieurs. Parmi eux se trouvent les suivants:

Changer la Effets de statut pour éviter le rouge sur rouge

pour éviter le rouge sur rouge Augmentez la visibilité de Compétences de tueur

Augmentez la visibilité de Texte à haute résolution

Animations et enregistrement des hits

En outre, il y avait du ressentiment parmi les nouvelles animations larges, qui n’ont rien changé en termes de mouvements, mais se sentent différents grâce à leur nouveau look. Pour certains joueurs, il devrait même augmenter Mal des transports eu lieu.

Pour faciliter la transition des joueurs entre les anciennes et les nouvelles animations, le Chapitre suivant ciblait désormais certains des éléments suivants:

Changements de position de la caméra supprimer

supprimer Fixation Erreurs d’animation

Vérifier la Animation de tournagepour mieux reproduire les anciennes animations

Problèmes de coup et problèmes de palette: Le bientôt 4.5.2 mise à jour est également destiné à résoudre un problème qui téléporte le tueur du mauvais côté de la palette, par exemple, et qui se prononce enregistrement incorrect des hits abordé dans « Dead by Daylight ».

En plus de ces erreurs détectées, cependant, quelques autres doivent être ajoutées, qui seront ensuite éliminées avec les correctifs suivants, tels que le allocation incorrecte de pips ou la Bugs sur certaines cartes. Dès que nous aurons des informations plus détaillées, nous vous en informerons immédiatement.