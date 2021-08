Evan Peters et Sarah Paulson reviennent dans la bande-annonce de American Horror Story Double Feature

in







Sarah Paulson est littéralement méconnaissable !

Après un an d’attente, histoire d’horreur américaine est enfin sur le point de revenir sur nos écrans – et la première bande-annonce de AHS : double fonctionnalité est officiellement ici.

La dixième saison de AHS sera différent car il sera divisé en deux parties, avec deux distributions différentes et deux thèmes différents. Les extraterrestres et les sirènes occuperont le devant de la scène au cours de la saison, mais les fans ne savent toujours pas exactement comment les deux se connecteront.

Mais maintenant que la première bande-annonce complète est là, nous avons définitivement une meilleure idée de ce qui se passe même cette saison. Regardez la bande-annonce complète de Double fonctionnalité AHS – Partie 1 : Marée rouge en haut de la page.

Bande-annonce de l’histoire d’horreur américaine : le retour d’Evan Peters et de Sarah Paulson. Image : FX

Double fonctionnalité – Partie 1 a le sous-titre « Red Tide » et sera centré sur une famille qui déménage dans une communauté de plage effrayante.

Le synopsis officiel se lit comme suit: «Un écrivain en difficulté, sa femme enceinte et leur fille déménagent dans une ville balnéaire isolée pour l’hiver. Une fois installés, les vrais habitants de la ville commencent à se faire connaître.

Le casting de « Red Tide » a déjà été annoncé, avec Sarah Paulson, Evan Peters, Leslie Grossman, Macaulay Culkin, Frances Conroy, Lily Rabe, Billie Lourd, Finn Wittrock, Adina Porter, Angelica Ross et Ryan Kiera Armstrong en vedette.

Denis O’Hare revient également pour la première fois depuis Roanoké.

Double fonctionnalité – Partie 2 s’appellera « Death Valley » et se concentrera sur les extraterrestres et la vie extraterrestre. Par le premier AHS : double fonctionnalité teaser, celui-ci se déroulera « au bord du sable », vraisemblablement dans la Vallée de la Mort en Californie.

Il n’y a pas encore de synopsis officiel pour cette moitié de saison, et il n’y a pas non plus d’aperçu de la seconde moitié de la saison dans la bande-annonce. Jusqu’à présent, le casting de Double fonctionnalité – Partie 2 comprend Neal McDonough.

Pour le moment, Vallée de la Mort Reste un mystère…

AHS : double fonctionnalité diffusé le 25 août sur FX.

