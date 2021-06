Horreur Xbox Series X|S de haut niveau, classée moyenne pour la sortie de la PS5

Elgato HD60 S, Carte d’Acquisition, Capture en 1080p60, Pass-Through sans Décalage, Ultra-Faible Latence, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, USB 3.0

Diffusez et enregistrez vos plus beaux moments de jeu. Qualité 1080p éblouissante avec 60 i/s. Intégration de la diffusion en direct vers YouTube, Twitch et autres Affichage instantané : diffusion de parties en profitant d'une technologie hors pair de réduction de la latence. Centre de diffusion : ajout de webcam, de superpositions et bien plus encore. Fonction de commentaire en direct. Capture illimitée directement sur PC Connexion : USB 3.0 Type C de pointe Compatible avec mac OS Sierra et Windows 10 (64-bit). Résolution gérées : 080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i, 480p OS : MAC OS Sierra, GPU : AMD or NVIDIA CPU: Intel i5-4XXX quad-core or better OS : Windows 10 (64-bit) GPU : Intel HD, NVIDIA GeForce GTX600 or better, CPU : Intel i5-4XXX quad-core or better Input : PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch (HDMI non crypté)