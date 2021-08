Hideaki Anno parle de l’avenir d' »Evangelion »

Près de 26 ans après sa première à la télévision japonaise, la saga « Neon Genesis Evangelion » a pris fin grâce à son propre créateur, Hideaki Anno. Malgré le fait que la série originale n’avait qu’une seule saison, qui a connu de graves problèmes de budget dans ses derniers chapitres, cette curieuse production a réussi à devenir un phénomène culturel d’envergure internationale.

En apparence, la création de Hideaki Anno est présentée comme une histoire se déroulant dans un futur où l’humanité doit affronter des formes de vie extraterrestres appelées « anges » avec l’aide de Shinji, Asuka et Rei, trois adolescents capables de piloter d’immenses mèches appelées « EVAs ». .

Cependant, « Neon Genesis Evangelion », en plus d’avoir une forte charge de symbolisme judéo-chrétien, la série prend de vrais moments de calme qui analysent soigneusement la psyché de ses personnages, plongeant dans leurs traumatismes, leurs peurs et leurs illusions au-delà d’être simples les pilotes de la NERV, l’organisation derrière la lutte contre les anges et de la SEELE, le culte secret qui la contrôle.

Parce que la série ne présentait pas une fin satisfaisante à l’histoire de Shinji et compagnie, Hideaki Anno a développé deux films en 1996 et 1997 qui aideraient à construire la véritable fin de sa série : « Evangelion : Death and Rebirth » et « The End of Evangelion ”.

Cependant, depuis 2007, la production d’une tétralogie intitulée « Reboult of Evangelion » a été réalisée, qui se présente comme une sorte de redémarrage léger de la franchise qui, dans la même logique de l’histoire, est en fait une suite. « Evangelion : 3.0 + 1.0 Il était une fois » est le film avec lequel Hideaki Anno a mis un terme à son histoire et qui, après huit ans d’attente, est désormais accessible au public.

Avec l’arrivée de la cassette sur Amazon Prime, Anno semble se contenter de mettre fin à « Evangelion » d’un coup. Cependant, dans une nouvelle interview accordée au New York Times, il a déclaré qu’il n’était pas complètement fermé à un retour dans la franchise à l’avenir, bien que sa réponse semble quelque peu ambiguë.

Je n’ai pas envie de revoir Shinji et les autres personnages de si tôt. Mais cela ne veut pas dire que vous ne voulez plus jamais les revoir. Il viendra peut-être un moment où je les reverrai.

Le dernier film « Evangelion » a reçu les éloges des fans de la saga et des critiques en général, bien qu’il ait généré un sentiment doux-amer quand il s’agit d’adieu à ses personnages. Cependant, cela pourrait être une opportunité parfaite pour Hideaki Anno d’élargir ses horizons dans l’industrie du divertissement. Actuellement, le cinéaste prépare un nouveau film d’action en direct sur Kamen Rider.